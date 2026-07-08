Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Dispersi per sei giorni tra le Dolomiti, il racconto della coppia salvata: ‘Abbiamo bevuto l’acqua del ruscello per sopravvivere’

DiRedazione

Pubblicato: 8 Lug, 2026 - ore: 09:44 #escursionisti Dolomiti, #Osimo
Davide Cesaroni e Chiara PesaresiDavide Cesaroni e Chiara Pesaresi

Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, escursionisti di Osimo, sono stati ritrovati all’alba di ieri tra Veneto e Friuli

Per quasi sei giorni hanno vissuto isolati tra boschi, ghiaioni e sentieri ormai dimenticati, senza cibo e con la speranza che qualcuno riuscisse a trovarli. A tenerli in vita sono stati un piccolo rifugio costruito sotto un albero, l’acqua di un ruscello e la convinzione che i soccorritori non avrebbero smesso di cercarli.

È la storia di Davide Cesaroni, 41 anni, e Chiara Pesaresi, 38, marito e moglie di Osimo, in provincia di Ancona, ritrovati all’alba di martedì dopo essere rimasti dispersi tra le Dolomiti del Veneto e del Friuli. Entrambi sono stati recuperati in buone condizioni, anche se estremamente provati dalla lunga permanenza in montagna.

Il salvataggio all’alba grazie all’elicottero

La svolta è arrivata nelle prime ore della mattina, quando una squadra del Soccorso Alpino Veneto, coordinata dal vice capostazione del Centro Cadore Alessandro Valmassoni, ha sorvolato la zona con l’elicottero.

Durante la ricognizione, il tecnico ha notato una figura lungo il vecchio sentiero Arturo Marini, nei pressi dei ruderi di Casera Col Cadorin, in provincia di Pordenone. Calatosi con il verricello, ha chiesto all’uomo se avesse bisogno di aiuto.

La risposta ha fatto capire immediatamente che erano le persone ricercate da giorni.

«Sì, ora vado a chiamare mia moglie», ha detto Davide Cesaroni.

Pochi metri più in là c’era anche Chiara. I due si erano separati volontariamente dopo aver sentito il rumore dell’elicottero, nel tentativo di aumentare le probabilità di essere avvistati.

Entrambi sono stati recuperati e trasportati al Rifugio Pordenone, da dove sono iniziate le visite mediche.

“Abbiamo costruito un rifugio e bevuto dal ruscello”

Ancora con gli abiti da trekking, la coppia ha raccontato i giorni vissuti tra le montagne alle telecamere della Tgr Rai.

«Ci siamo costruiti un piccolo rifugio sotto un albero. Siamo rimasti tutto il tempo senza mangiare, ma un ruscello ci ha aiutato a sopravvivere. È stato quello che ci ha dato la forza di continuare a credere in noi stessi e in chi ci stava cercando», hanno spiegato.

I due erano finiti lungo un sentiero dismesso da circa vent’anni, caratterizzato da frane, ghiaioni e passaggi estremamente pericolosi. A circa 1.700 metri di quota non sono più riusciti né ad avanzare né a tornare indietro.

Lo sforzo fisico, unito alla mancanza di viveri, li aveva ormai completamente debilitati.

L’errore sul percorso e le ricerche senza sosta

Davide e Chiara erano partiti dal Rifugio Pordenone, in Val Cimoliana, con l’obiettivo di raggiungere il Rifugio Padova, attraversando la Val Montanaia.

Secondo la ricostruzione effettuata dai soccorritori, dopo una sosta al rifugio hanno consultato la cartina e deciso di proseguire lungo un itinerario che ritenevano li avrebbe riportati verso l’auto.

Una scelta rivelatasi fatale.

Il gestore del Rifugio Padova aveva subito notato che il percorso scelto era particolarmente lungo e impegnativo, ma i due hanno imboccato inconsapevolmente un vecchio tracciato ormai abbandonato e non più praticabile.

L’allarme è stato lanciato soltanto lunedì dai familiari, quando la madre di Davide ha denunciato la loro scomparsa. Poco dopo è stata ritrovata l’auto nel parcheggio del Rifugio Pordenone e sono scattate le ricerche che hanno coinvolto Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Protezione Civile e tre elicotteri.

Una svolta importante era arrivata grazie all’aggancio dei telefoni cellulari a una cella telefonica compatibile con l’area della Forcella Montanaia, mentre alcune fotografie inviate da Chiara a una collega avevano consentito di restringere ulteriormente il raggio delle ricerche.

Il ruolo decisivo dell’amico e il sollievo delle famiglie

Determinante è stato anche il contributo di Adriano Gambelli, amico di lunga data della coppia.

È stato lui a ricostruire con precisione il percorso programmato dai due escursionisti, come raccontato a Il Resto del Carlino, recuperando messaggi, fotografie, la targa dell’auto e perfino il tablet e il computer di Chiara, messi a disposizione degli investigatori per consentire ulteriori verifiche informatiche.

Un lavoro svolto fianco a fianco con i soccorritori fino a tarda notte, che ha contribuito a restringere il campo delle ricerche.

Dopo il recupero è arrivato il sospiro di sollievo di amici e familiari. Anche l’Unione Rugbistica Anconitana, dove Davide allena le squadre femminili giovanili, ha espresso la propria gioia.

La loro avventura si è conclusa con il migliore degli epiloghi: esausti, disidratati e provati, ma finalmente di nuovo insieme ai loro cari dopo giorni trascorsi a lottare contro la montagna e contro il tempo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Ritrovata dopo quattro giorni tra la vegetazione: Anna Maria salvata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Lug 8, 2026 Redazione
Attualità

Tragedia a Milano, ciclista di 67 anni travolta da un camion: chi era Laura Ghirardi e cosa è successo

Lug 7, 2026 Redazione
Attualità

Omicidio di Sanremo, cosa non torna nel racconto del figlio: dalla pizza alla porta chiusa, gli indizi che lo hanno incastrato

Lug 7, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Dispersi per sei giorni tra le Dolomiti, il racconto della coppia salvata: ‘Abbiamo bevuto l’acqua del ruscello per sopravvivere’

Gossip e TV

Mario Adinolfi ai domiciliari: presunta truffa sulle scommesse, il caso era finito anche a Le Iene

Attualità

Ritrovata dopo quattro giorni tra la vegetazione: Anna Maria salvata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Gossip e TV

Erika ed Elena Galassi, due sorelle unite dalla transizione: ‘Serve una rivoluzione culturale che parta dalle famiglie’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.