Bimba di 3 anni risucchiata nella vasca idromassaggio di un resort: trasportata d’urgenza al Gaslini

La piccola turista tedesca era in vacanza con la famiglia a Celle Ligure: decisivo l’intervento immediato dei soccorsi e della zia medico presente sul posto
Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Celle Ligure, nel Savonese, dove una bambina tedesca di circa 3 anni è rimasta gravemente ferita dopo un incidente avvenuto all’interno di una vasca idromassaggio in una struttura ricettiva della Riviera ligure.
Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata risucchiata da una bocchetta di aspirazione dell’acqua mentre si trovava nella vasca insieme ai familiari.
L’allarme è scattato immediatamente e la bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è stata ricoverata in terapia intensiva.
Cosa è successo nella struttura di Celle Ligure
L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 27 maggio, poco dopo le 16.30, all’interno di un resort di Celle Ligure dove la famiglia stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza.
Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la bambina si sarebbe avvicinata a una delle bocchette della vasca idromassaggio e la forza dell’aspirazione avrebbe provocato un grave trauma interno.
Tra le prime ipotesi al vaglio vi sarebbe anche un parziale prolasso intestinale causato dalla potenza del sistema di aspirazione.
La situazione è apparsa subito molto delicata.
Decisivo l’intervento immediato della zia medico
Fondamentale, secondo quanto trapelato nelle ore successive, sarebbe stato il tempestivo intervento della zia della bambina, medico di professione, che si trovava con lei al momento dell’incidente.
La donna avrebbe effettuato le prime manovre di emergenza mentre venivano allertati i soccorsi attraverso il numero unico di emergenza.
Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rosa di Celle, il personale sanitario del 118 e l’automedica.
Considerata la gravità del quadro clinico, è stato attivato anche l’elisoccorso Grifo, che ha trasferito la piccola al Gaslini di Genova nel più breve tempo possibile.
Le condizioni della bambina e gli accertamenti in corso
La bambina è stata presa in carico dal team dell’emergenza pediatrica dell’ospedale Gaslini.
I medici hanno mantenuto la prognosi riservata, ma secondo quanto emerso dai primi controlli non sarebbero stati riscontrati problemi neurologici.
La piccola resta ricoverata in terapia intensiva anche in considerazione della sua età e della delicatezza del trauma riportato.
Nei prossimi giorni i sanitari valuteranno se sarà necessario sottoporla a un eventuale intervento chirurgico.
Indagini per ricostruire l’incidente
Sull’accaduto stanno lavorando anche i carabinieri, che dovranno chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare ogni elemento relativo al funzionamento dell’impianto.
L’episodio ha riacceso l’attenzione sui sistemi di sicurezza nelle aree wellness e nelle piscine frequentate anche da bambini molto piccoli, soprattutto in strutture turistiche durante il periodo delle vacanze.
Intanto a Celle Ligure restano ore di forte apprensione per le condizioni della bambina.