Aprilia, bambina di 11 anni muore investita mentre era in bici: tragedia su una strada già segnata da altri incidenti

Bambina investita e uccisa a Latina

La piccola stava pedalando lungo via del Genio Civile quando è stata travolta da un’auto guidata da una donna. Inutili i soccorsi: sul posto anche l’eliambulanza

Una tragedia che ha sconvolto Aprilia e che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in una zona già teatro di altri incidenti. Una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Il drammatico incidente è avvenuto lungo via del Genio Civile, nel territorio di Aprilia, in provincia di Latina.

L’impatto si è verificato intorno alle 16 e fin dai primi istanti le condizioni della piccola sono apparse gravissime.

L’impatto e la corsa disperata dei soccorsi

Secondo le prime informazioni raccolte, la bambina stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stata travolta da una vettura condotta da una donna.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, di un’auto medica e anche dell’eliambulanza, attivata proprio per la gravità della situazione.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, però, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi.

La conducente dell’auto si sarebbe fermata subito dopo l’incidente per prestare aiuto e, secondo quanto emerso nelle ore successive, avrebbe accusato un malore a causa dello shock.

Strada chiusa e rilievi della polizia locale

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’impatto.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, il tratto di via del Genio Civile interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Una tragedia che riapre il tema della sicurezza stradale

La morte della bambina ha provocato profondo dolore nella comunità di Aprilia.

Nelle ore successive all’incidente, in molti hanno ricordato come quel tratto stradale sia stato già in passato scenario di altri episodi gravi.

Un elemento che inevitabilmente riaccende il dibattito sulle condizioni di sicurezza di alcune arterie urbane e sulla necessità di interventi capaci di ridurre i rischi soprattutto per pedoni e ciclisti.

Intanto restano in corso gli approfondimenti degli agenti della polizia locale, che dovranno chiarire l’esatta dinamica della tragedia costata la vita alla giovane ciclista.