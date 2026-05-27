Condannato a 29 anni per l’omicidio di Shara Millar: la madre di cinque figli fu uccisa dopo essere salita sul furgone

Shara Millar e l'aggressore, Tanveer Singh

La 41enne, segnata da anni difficili e fragilità personali, venne trovata senza vita in una zona industriale di Smethwick

Una notte iniziata come tante altre e conclusa con un delitto che ha profondamente colpito l’opinione pubblica. È stato condannato a 29 anni di carcere Tanveer Singh, 32 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Shara Millar, 41 anni, uccisa nell’agosto del 2025 dopo essere salita sul furgone utilizzato dall’uomo per le consegne.

La sentenza è stata pronunciata dalla Crown Court di Wolverhampton, nel Regno Unito, al termine di un processo nel quale l’accusa ha ricostruito gli ultimi movimenti della donna e le azioni compiute dall’imputato dopo il delitto.

Secondo quanto emerso in aula, l’uomo avrebbe poi tentato di eliminare le tracce forensi prima di allontanarsi.

Cosa è successo quella notte: la ricostruzione degli investigatori

Secondo le indagini della West Midlands Police, nella serata precedente ai fatti Singh aveva trascorso del tempo con amici consumando alcol e sostanze stupefacenti.

Successivamente si sarebbe spostato nella zona di Soho Road, dove avrebbe contattato Shara Millar.

Le telecamere di videosorveglianza hanno poi permesso di ricostruire gli spostamenti del mezzo: la donna sarebbe salita sul furgone utilizzato per le consegne, successivamente diretto verso un’area industriale.

Gli investigatori hanno sostenuto che il rapporto previsto tra i due non sarebbe mai avvenuto e che all’interno del mezzo sarebbe nata una violenta aggressione.

L’autopsia ha successivamente accertato che la causa del decesso è stata lo strangolamento.

Il corpo della donna è stato ritrovato nelle prime ore del mattino dell’11 agosto 2025 in Woodburn Road, a Smethwick.

Secondo la ricostruzione processuale, dopo il delitto l’uomo avrebbe abbandonato il corpo e versato una sostanza liquida nel tentativo di compromettere eventuali accertamenti scientifici.

La sentenza e le parole del giudice

Nel pronunciare la condanna, il giudice ha definito l’imputato una persona “manipolatrice e cinica”, sottolineando anche l’assenza di un reale percorso di responsabilizzazione rispetto a quanto accaduto.

Durante il processo è emerso che Singh utilizzava il veicolo come mezzo aziendale per il trasporto e le consegne.

L’indagine ha permesso agli investigatori di collegare rapidamente il mezzo ai movimenti della notte del delitto e di arrivare all’identificazione del trentaduenne.

Gli agenti lo hanno successivamente fermato nei pressi della sua abitazione e arrestato con l’accusa di omicidio.

Chi era Shara Millar: oltre il fatto di cronaca

Nel corso dell’udienza è stata letta anche la dichiarazione della famiglia della vittima.

Il fratello di Shara Miller ha descritto una donna che aveva affrontato anni di fragilità personali e dipendenze, segnati da percorsi difficili e da una lunga sofferenza.

Ma nel racconto dei familiari è emersa soprattutto una dimensione diversa da quella spesso restituita dai fatti di cronaca.

Shara era una madre di cinque figli, una sorella e una donna che aveva attraversato anni complessi senza smettere di cercare una possibilità di riscatto.

Proprio questo elemento è stato richiamato durante il processo: ricordare che dietro il caso giudiziario esisteva una persona con una storia che andava oltre le circostanze del delitto.

Con la condanna a 29 anni si chiude il primo capitolo giudiziario della vicenda, mentre resta il segno lasciato da un caso che nel Regno Unito ha riacceso il dibattito sul tema della violenza contro le donne vulnerabili e della tutela delle persone esposte a condizioni di fragilità sociale.