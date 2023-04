Bambino abbandonato il giorno di Pasqua, Ezio Greggio lancia un appello: critiche dal web(VIDEO)

La storia del neonato abbandonato il giorno di Pasqua ha commosso l’Italia e spinto un volto noto del piccolo schermo, Ezio Greggio, a lanciare un appello via social alla madre.

Enea è stato lasciato alla Culla della vita della clinica Mangiagalli di Milano

Enea è stato lasciato alla Culla della vita della clinica Mangiagalli di Milano domenica 9 aprile. Il piccolo pesa 2,6 chili ed è in buona salute hanno chiarito i medici che hanno trovato anche un bigliettino della madre che dice di volergli bene ma che non può occuparsi di lui. Il piccolo è stato preso in carico dall’equipe della Terapia intensiva neonatale ma dal Policlinico in un ripensamento della madre. “Se vorrai ripensarci, in qualunque momento siamo pronti ad accoglierti” – hanno fatto sapere.

Sulla falsa riga del messaggio dei medici della clinica Mangiagalli si è mosso Ezio Greggio che ha lanciato un appello via Instagram. “Il professore Fabio Mosca ha già lanciato un appello e lo voglio condividere anche io e dire alla mamma di Enea di tornare indietro, di tornare all’ospedale Mangiagalli dove c’è tutto il reparto che la sta aspettando nell’anonimato… Nessuno dirà nulla, né nomi né cognomi. Questo bambino è fantastico, io ho un’associazione che aiuta i bambini prematuri, lui non lo è ma ti aiuteremo lo stesso” – ha garantito il conduttore di Striscia la notizia.

“Non è giusto che sia abbandonato, ci sono io e altri amici… Ti daremo una mano, torna perché avere un bambino è una grande fortuna. Ci metteremo in tanti a darti una mano, primo fra tutti il professor Fabio Mosca, io e tanti altri amici che stiamo raggruppando per aiutarti. Mamma di Enea torna all’ospedale Mangiagalli prendi il tuo bellissimo bambino che merita di avere la mamma vera. Ci conto tanto”. Nel frattempo è già stata trovata una famiglia affidataria.

Non tutti però hanno apprezzato l’appello lanciato dall’artista. “Facci capire i bambini adottati quindi sono costretti ad accontentarsi di un amore di Serie B?” – ha scritto un utente mentre un’altra ha rimarcato che “peggio di una madre morte c’è una madre che non ti ama e non ti vuole”. Altri hanno invitato Greggio a rispettare la decisione della donna.