Montesilvano, bambino cade dal balcone al secondo piano: corsa disperata in ospedale

Il bambino è stato ricoverato all'ospedale di Pescara

Il piccolo è ricoverato a Pescara

Momenti di grande apprensione a Montesilvano, in provincia di Pescara, dove un bambino è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone dell’abitazione in cui vive con la famiglia. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio in uno stabile di via Rimini.

Dopo la caduta, il padre avrebbe caricato il figlio in auto e lo avrebbe accompagnato direttamente all’ospedale civile di Pescara, dove il piccolo è arrivato in condizioni critiche.

Dopo le prime cure è stato intubato

I sanitari del Santo Spirito hanno immediatamente preso in carico il bambino e hanno avviato le cure necessarie. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e, dopo i primi interventi, il piccolo è stato intubato e ricoverato.

La prognosi resta riservata. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle conseguenze riportate nella caduta né sull’evoluzione delle sue condizioni.

La rapidità con cui il padre ha raggiunto l’ospedale è stata fondamentale per permettere ai medici di intervenire nel più breve tempo possibile.

I carabinieri ricostruiscono l’accaduto

Sulla vicenda stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso i carabinieri di Montesilvano, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto nell’abitazione di via Rimini.

Gli investigatori stanno cercando di comprendere come il bambino sia precipitato dal balcone e quali siano state le circostanze che hanno preceduto la caduta. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, anche se la pista principale sarebbe quella dell’incidente.

Non risultano, allo stato attuale, elementi che facciano pensare a una dinamica diversa da una caduta accidentale. Saranno comunque gli accertamenti dei militari a chiarire ogni aspetto della vicenda.

La comunità con il fiato sospeso

La notizia ha suscitato preoccupazione a Montesilvano, mentre familiari e conoscenti attendono aggiornamenti dall’ospedale di Pescara.

Restano quindi da chiarire diversi dettagli sull’accaduto, mentre la priorità è rappresentata dalle condizioni del bambino, attualmente ricoverato e sottoposto alle cure dei medici.