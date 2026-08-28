Il tragico rientro verso casa, poi lo schianto: sabato 29 agosto Albenga si fermerà per Valentina Amandola

Valentina Amandola

L’ultimo viaggio di Valentina Amandola

Albenga si prepara a dare l’ultimo saluto a Valentina Amandola, la giovane di 22 anni morta dopo le gravissime ferite riportate in un drammatico incidente stradale sull’autostrada A10. Una tragedia che ha sconvolto la comunità albenganese e che ha lasciato nel dolore la famiglia, il fidanzato, gli amici e tutte le persone che conoscevano la ragazza.

I funerali saranno celebrati sabato 29 agosto alle ore 10 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga. Nella stessa chiesa, nella giornata di venerdì 28 agosto alle ore 17, sarà recitato il Santo Rosario in memoria della giovane.

La notizia della scomparsa ha rapidamente attraversato la città, suscitando un’ondata di commozione. Per la famiglia Amandola è il momento del dolore più difficile, dopo ore trascorse nella speranza che le condizioni della ragazza potessero migliorare.

Lo schianto all’alba sulla A10

Il drammatico incidente si è verificato all’alba di mercoledì 26 agosto, nel tratto dell’autostrada A10 compreso tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, all’altezza della galleria Diano Calderina.

Valentina Amandola era alla guida della propria automobile e stava facendo ritorno verso casa dopo aver trascorso la serata nell’Imperiese. Per cause che dovranno essere chiarite dagli accertamenti ancora in corso, la vettura è finita contro un mezzo pesante.

L’impatto è stato violentissimo. La giovane è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarla dalle lamiere e consentire ai soccorritori di prestarle le prime cure.

Fin dai primi momenti la situazione è apparsa estremamente grave.

La corsa disperata verso l’ospedale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, tra cui un’ambulanza della Croce Bianca di Andora e l’automedica. Le condizioni della ventiduenne sono apparse subito critiche per le numerose e gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Per questo è stato disposto il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La giovane è stata trasferita con la massima urgenza nella struttura sanitaria, mentre i medici hanno avviato tutti gli interventi necessari per cercare di salvarle la vita.

Anche l’elicottero è stato utilizzato nell’ambito della complessa macchina dei soccorsi. Una mobilitazione immediata, resa necessaria dalla gravità delle condizioni della ragazza.

Per diverse ore i familiari hanno sperato che Valentina potesse superare le conseguenze di quello schianto. Ma le ferite riportate erano troppo gravi.

La notizia comunicata dal papà Mino

La morte della giovane è stata comunicata dalla famiglia nella giornata di giovedì. A dare personalmente la drammatica notizia è stato il padre Mino Amandola, fotografo e videomaker molto conosciuto ad Albenga.

Un annuncio che ha reso ancora più dolorosa una vicenda già segnata dalla disperazione. La famiglia ha affidato il proprio dolore anche alle persone che in queste ore stanno manifestando vicinanza e affetto.

Accanto ai genitori Stella e Mino, nel dolore ci sono il fratello Gabriele, il fidanzato Elvio, i nonni, gli zii, i cugini, gli altri parenti e gli amici della ragazza.

La scomparsa di Valentina ha colpito profondamente una comunità che si è stretta intorno ai suoi familiari.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Resta ancora da chiarire con precisione cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti allo schianto.

Gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere per quale motivo l’automobile condotta dalla giovane abbia finito per entrare in collisione con il mezzo pesante.

Tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbero anche un possibile malore o un colpo di sonno, ma si tratta di elementi ancora al vaglio e che dovranno trovare eventuale conferma attraverso le verifiche investigative.

Per questo, al momento, non è possibile attribuire una causa certa alla perdita di controllo del veicolo. Saranno gli accertamenti a stabilire cosa abbia determinato la tragedia.

Albenga si prepara all’ultimo saluto

Adesso il centro del dolore si sposta ad Albenga, dove sabato mattina familiari, amici e conoscenti si ritroveranno nella Cattedrale di San Michele Arcangelo.

Alle 10 di sabato 29 agosto saranno celebrati i funerali della giovane. Sarà il momento dell’ultimo saluto a una ragazza la cui vita si è spezzata a soli 22 anni, dopo un incidente avvenuto mentre stava tornando verso casa.

Prima della cerimonia funebre, la comunità potrà stringersi alla famiglia durante il Santo Rosario, previsto per venerdì 28 agosto alle 17, sempre nella Cattedrale di San Michele Arcangelo.

La morte di Valentina Amandola lascia una famiglia profondamente provata e una città costretta a confrontarsi ancora una volta con una tragedia della strada. Una giovane vita interrotta troppo presto e un rientro verso casa trasformato, nel giro di pochi istanti, in una tragedia.

Sabato, nella Cattedrale di Albenga, saranno in tanti a raccogliersi per accompagnare Valentina nel suo ultimo viaggio e per manifestare alla sua famiglia la vicinanza di un’intera comunità.

Il dolore di una comunità

La vicenda ha suscitato particolare commozione anche per l’età della vittima e per la rapidità con cui una normale serata si è trasformata in un dramma. Valentina stava semplicemente rientrando verso casa quando, sull’A10, qualcosa è andato storto.

L’impatto, i soccorsi, la corsa in ospedale e infine la notizia più difficile da accettare hanno scandito le ore di una tragedia che ha lasciato senza parole familiari e amici.

Ora saranno il silenzio della Cattedrale, la preghiera e la presenza delle persone care ad accompagnare la famiglia Amandola nel giorno dell’addio. Il ricordo di Valentina resterà legato all’affetto di chi le è stato vicino e alla comunità albenganese che in queste ore si è stretta intorno ai suoi familiari.