Report, la Rai cambia tutto: chi sono i nuovi conduttori e le tre proposte per Sigfrido Ranucci

Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi i nuovi conduttori di Report

La rivoluzione di Report prende forma: la Rai ha scelto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi per guidare dalla prossima stagione lo storico programma d’inchiesta. La decisione dell’azienda apre una nuova fase per la trasmissione e soprattutto per Sigfrido Ranucci, che non sarà più al timone dopo anni alla guida del programma. La scelta, secondo la Rai, nasce dalla volontà di puntare sulle nuove generazioni del giornalismo d’inchiesta e sul valore informativo del servizio pubblico.

Le tre proposte della Rai a Ranucci

Ed è proprio il futuro professionale di Ranucci uno degli aspetti destinati a far discutere. Secondo quanto si apprende, al giornalista e conduttore sarebbero state prospettate tre alternative per il nuovo incarico: un ruolo a RaiNews, una posizione al Tg3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Ranucci, attualmente vicedirettore ad personam, dovrà quindi valutare quale strada intraprendere dopo l’uscita dalla conduzione di Report.

Giulia Presutti, il volto cresciuto dentro Report

Per la nuova conduzione la Rai ha scelto una giornalista che conosce molto bene la macchina del programma. Giulia Presutti, classe 1990, collabora con Report dal 2017 e dal 2018 lavora come inviata. Il suo percorso è fortemente legato al giornalismo investigativo.

Dopo gli studi classici ha frequentato la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia e svolto uno stage a RaiNews24. È stata finalista al Premio Roberto Morrione con un’inchiesta sul traffico di esseri umani, ha lavorato a Nemo – Nessuno escluso e successivamente a Londra per NBC News.

Nella selezione interna della Rai per giornalisti professionisti è risultata prima classificata. Nel 2026 ha inoltre ricevuto il Premio Giuseppe Fava Giovani per il lavoro di approfondimento sui fenomeni della corruzione e della gestione della cosa pubblica in Sicilia.

Una vecchia clip di Report restituisce bene il suo approccio al mestiere. Alla domanda sulle difficoltà incontrate come giovane giornalista, Presutti aveva spiegato: «Quando andiamo a intervistare qualcuno dobbiamo essere più preparati dell’intervistato e con una donna, magari giovane, se lo aspettano ancora di meno». E alla domanda su cosa avesse imparato lavorando a Report aveva risposto senza esitazioni: «Tutto! Professionalmente tutto!».

Piervincenzi, una carriera tra inchieste e zone di guerra

Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, classe 1981, giornalista e reporter con una lunga esperienza televisiva. Dopo gli esordi a La7 e il lavoro nella redazione di Otto e Mezzo, è approdato in Rai come inviato e autore di Nemo – Nessuno escluso.

Nel 2017 fu aggredito a Ostia mentre realizzava un’inchiesta sui rapporti tra Casapound e il clan Spada. Dal 2014 al 2020 ha condotto Rugby Social Club su DMAX, mentre nel 2019 è stato alla guida di Popolo Sovrano su Rai 2. Nel 2020 ha realizzato per Sky Mappe Criminali, dedicato alle mafie e alla criminalità organizzata.

Negli anni successivi ha seguito la guerra in Ucraina e i principali scenari internazionali, compreso il conflitto in Medio Oriente. Ha raccontato sul campo le conseguenze dell’attacco del 7 ottobre nei kibbutz israeliani e seguito gli sviluppi della guerra in Libano. Nel suo percorso ha ricevuto, tra gli altri, il Premio Paolo Borsellino, il Premio Guidarello, il Premio Antonio Russo per il Giornalismo di Guerra e il Premio Articolo 21.

La svolta al vertice di Report è stata commentata anche da Milena Gabanelli, ideatrice e storica conduttrice del programma, rimasta alla guida dal 1997 al 2016 prima del passaggio di consegne proprio a Ranucci.

Raggiunta dall’Adnkronos, Gabanelli ha risposto con poche parole alla domanda sulla nuova coppia di conduttori: «Lunga vita a Report».

Ora l’attenzione è tutta sulla nuova stagione e sulle scelte che riguarderanno Ranucci. La Rai ha già tracciato la nuova rotta: Presutti e Piervincenzi saranno i volti di Report, mentre per il suo attuale conduttore resta da capire quale delle tre strade proposte dall’azienda diventerà il prossimo capitolo della sua carriera.