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Monterotondo, bambino di 5 anni muore mentre è in piscina con il centro estivo: aperta un’inchiesta

DiRedazione

Pubblicato: 22 Lug, 2026 - ore: 16:56 #bambino morto, #Monterotondo
Il bambino ha avvertito il malore mentre era in piscina a MonterotondoIl bambino ha avvertito il malore mentre era in piscina a Monterotondo

Il piccolo si è sentito male mentre si trovava in acqua con gli altri bambini

Una mattinata che doveva essere dedicata al divertimento si è trasformata in una tragedia. Un bambino di 5 anni è morto nella mattinata di oggi nella piscina comunale di Monterotondo

, alle porte di Roma, dopo aver accusato un improvviso malore mentre partecipava alle attività di un centro estivo.

L’intera vicenda è ora al centro delle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tivoli, che dovranno chiarire con precisione cosa sia accaduto e quale sia stata la causa del decesso.

Il malore mentre era in acqua con gli altri bambini

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava insieme ad altri 15 bambini nella piscina esterna dell’impianto, una vasca con acqua bassa destinata proprio alle attività dei più piccoli.

Intorno alle 11 avrebbe improvvisamente accusato un malore. Gli altri bambini e gli educatori si sono immediatamente accorti che qualcosa non andava, facendo scattare l’allarme.

Il bimbo è stato subito portato fuori dall’acqua, ma nel giro di pochi istanti avrebbe perso conoscenza.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118, supportati anche dall’elisoccorso.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bambino con tutte le manovre previste dai protocolli di emergenza, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Il decesso è stato constatato sul posto.

Indagini aperte sulla tragedia

I carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno effettuato i primi rilievi all’interno della struttura per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze degli educatori, del personale della piscina e delle persone presenti al momento della tragedia, mentre saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire se il bambino sia stato colpito da un malore improvviso o se vi siano altre cause alla base del decesso.

La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto.

Una tragedia che sconvolge la comunità

La morte del bambino ha gettato nello sconforto il personale del centro estivo, i presenti e l’intera comunità di Monterotondo.

Solo pochi giorni fa, sempre nell’area nord-est della provincia di Roma, un altro episodio aveva fatto scattare l’allarme in una piscina di Mentana, dove alcuni bagnanti erano rimasti coinvolti in un caso di presunta intossicazione da cloro. Questa volta, però, l’epilogo è stato drammatico e ha spezzato la vita di un bambino di appena cinque anni.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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