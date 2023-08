Battipaglia, si tuffa tra le onde per salvare i due figli e muore: Angri in lutto per Francesco Giordano

Ha visto i due figli, Chiara e Carmine di 19 e 12 anni, in difficoltà tra le onde, si è tuffato per soccorrerli ma è morto per annegamento. Il dramma si è verificato lunedì 7 agosto sul litorale di Battipaglia, in provincia di Salerno.

Dramma a Lido Lago, Francesco Giordano stroncato da un malore dopo essersi tuffato per salvare i figli in balia delle onde

Francesco Giordano, 49 anni di Angri ma da tempo residente a Lucca, stava trascorrendo una giornata di relax con la famiglia su un tratto di spiaggia libera in località lido Lago. Nel vedere i figli arrancare non ha esitato a tuffarsi per riportarli a riva. I due ragazzi faticavano a rientrare in una giornata caratterizzata da forte vento e mare mosso. I figli di Giordano hanno iniziato a chiedere aiuto.

Il papà, e poi anche mamma Rosa, si sono subito tuffati. In acqua sono scesi anche i bagnini dei vicini stabilimenti balneari, che hanno riportato a riva Francesco Giordano e soccorso la moglie ei figli. Il 49enne ha però accusato un malore. I bagnini hanno tentato di rianimarlo, così come gli operatori del 118 giunti dopo poco su chiamata di alcuni bagnanti.

I funerali del 49enne saranno celebrati martedì 8 agosto nella chiesa della Collegiata di San Giovanni Battista di Angri

Le manovre salvavita però non hanno avuto effetto. La salma, dopo gli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato, è stata restituita ai familiari. L’esame esterno sul corpo effettuato dal medico del 118 avrebbe fatto emergere che sia spirato per annegamento probabilmente in seguito a un malore per l’enorme sforzo profuso per raggiungere i due ragazzini. I funerali del 49enne saranno celebrati martedì 8 agosto alle 16:00 nella chiesa della Collegiata di San Giovanni Battista di Angri.

Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha manifestato il suo cordoglio su Facebook. “In questo momento di immenso dolore desidero esprimere a nome di tutta la città le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco, in particolar modo alla moglie e ai figli per la tragedia che stanno vivendo. Spero dal profondo del cuore che possiate trovare presto conforto l’uno nell’altro, nelle vostre memorie preziose, e nell’amore che Francesco ha sicuramente lasciato dietro di sé”.

Pochi giorni fa il dramma di Franco Gatto sulla spiaggia di Rio Martino

Pochi giorni fa era deceduto sulla spiaggia di Rio Martino, Latina, il 59enne Franco Gatto che si era gettato tra le onde per soccorrere due bambine che stavano per affogare. L’uomo è riuscito ad aiutare le due ragazzine ma è stato stroncato da un malore. La moglie, Antonella, ha raccontato affranta che mentre il marito era steso a terra molti bagnanti filmavano col telefonino. “I video stanno girando su Facebook, io non li ho ancora visti”.