Battuda, Evelyn cade in acqua mentre gioca con i gonfiabili e muore a 7 anni

Per la piccola Evelyn doveva essere una domenica di divertimento con i giochi gonfiabili al centro sportivo Le Valli di Battuda, in provincia di Pavia. In pochi istanti si è passata dall’allegria al terrore con epilogo drammatico per la famiglia della piccola, originaria di Rozzano (Milano).

Evelyn Amendola stava giocando con i fratelli quando è finita in acqua

Evelyn Amendola, appena 7 anni, è caduta in acqua intorno alle 12:30 del 9 luglio mentre si trovava con la madre e i fratelli. Subito è scattato l’allarme con il bagnino che ha portato fuori dalla piscina la bambina priva dei sensi. Sul posto il personale dell’Areu, intervenuto con auto medica e ambulanza, è riuscita a rianimarla. Trasferita in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia è deceduta intorno alle 19:00 dopo essere rimasta qualche ora in terapia intensiva.

Rianimata, la bimba di 7 anni è morta poche ore dopo al Policlinico San Matteo di Pavia: l’ipotesi del malore

Probabilmente Evelyn è stata colpita da un malore ma solo l’autopsia potrà far chiarezza in merito. Sul posto i carabinieri di Pavia per i rilievi del caso. Saranno acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza del centro sportivo Le Valli di Battuda per comprendere quanto tempo la bimba sia rimasta sott’acqua. Anche pochi istanti in questa casi possono fare la differenza.