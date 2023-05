L’uomo e il cellulare: una relazione sempre più stretta

Il cellulare è diventato un’appendice indispensabile della vita di molte persone, e con esso anche i giochi che lo accompagnano. Secondo uno studio condotto dall’Università di Cambridge, in media gli italiani trascorrono almeno due ore al giorno a giocare su smartphone, di cui almeno un’ora è dedicata ai giochi. Questo significa che circa il 25% del tempo libero viene dedicato ai giochi per smartphone.

Successo di Android e dei giochi disponibili sul sistema operativo di google

Non c’è da sorprendersi, quindi, che sempre più sviluppatori stiano puntando sul mercato dei giochi per dispositivi mobili. Nel 2022, il Google Play Store ha registrato un incremento del 30% delle applicazioni di gioco disponibili per dispositivi Android. Inoltre, ci sono sempre più giochi che vengono rilasciati ogni anno, il che significa che i giocatori hanno molte opzioni tra cui scegliere.

Ma quali sono stati i migliori giochi per Android nel 2022 ? Secondo la rivista online IGN, tra i giochi più popolari del 2022 ci sono stati alcuni titoli come “Genshin Impact”, “League of Legends: Wild Rift” e “Apex Legends Mobile”. Tutti questi giochi hanno attirato un gran numero di giocatori, grazie ai loro grafici impressionanti, alle meccaniche di gioco interessanti e alla possibilità di giocare in modalità multiplayer.

Tuttavia, il successo dei giochi per smartphone ha anche creato una serie di problemi. Molte persone, infatti, sono diventate dipendenti dai giochi per smartphone, al punto da interferire con la loro vita quotidiana. Secondo la stessa ricerca dell’Università di Cambridge, circa il 10% degli intervistati ha ammesso di aver perso il sonno per giocare, mentre il 5% ha dichiarato di aver trascurato gli impegni di lavoro o scolastici per poter giocare di più.

Inoltre, alcuni giochi per smartphone sono stati criticati per essere troppo “paga-per-vincere”, ovvero per favorire i giocatori che spendono di più sull’applicazione rispetto a quelli che non lo fanno. Questo ha portato a una crescente preoccupazione per la sicurezza dei dati personali e per la tutela dei diritti dei consumatori.

Il padre di tutti i giochi per cellulari è senza dubbio il serpente di un noto brand finlandese

Parlando di giochi per dispositivi mobili, non si può non menzionare il classico gioco “Snake”, che ha fatto la sua prima apparizione nei primi telefoni cellulari Nokia negli anni ’90. Anche se sembra un gioco semplice e obsoleto, è ancora popolare tra molti giocatori, ed è possibile trovarlo in varie versioni sui negozi di app.

Anche i device apple vantano una vasta scelta di giochi

Per quanto riguarda i dispositivi Apple, il mercato dei giochi per iPhone e iPad è altrettanto vasto. Tra i giochi più popolari degli ultimi anni, ci sono “Among Us”, “Minecraft”, “Pokémon Go” e “Fortnite”, solo per citarne alcuni. In particolare, “Among Us” ha ottenuto un enorme successo nel 2020 grazie alla sua modalità multiplayer online, in cui i giocatori devono collaborare per identificare e “eliminare” un impostore a bordo della loro nave spaziale.

Inoltre, Apple ha anche lanciato il servizio di abbonamento Apple Arcade, che offre accesso a una vasta selezione di giochi esclusivi per dispositivi Apple. Questo servizio ha guadagnato un gran numero di fan grazie alla sua offerta di giochi di alta qualità e senza pubblicità, con nuovi giochi aggiunti ogni mese.

In sintesi, il tempo che gli italiani trascorrono a giocare sui loro dispositivi mobili è in costante aumento, e il mercato dei giochi per smartphone si sta espandendo rapidamente. Mentre ci sono molti giochi eccellenti tra cui scegliere, è importante ricordare di giocare in modo responsabile e di non lasciare che il gioco interferisca con la vita quotidiana.