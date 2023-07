Novi, Francesco cade nella piscina in giardino e muore annegato a 3 anni: le urla strazianti dei genitori

Urla strazianti, la disperata corsa e il dolore immane per aver perso un figlio di appena 3 anni. Dramma a Sant’Antonio in Mercadello, una frazione di Novi, comune in provincia di Modena, dove il piccolo Francesco Pioppi è morto annegato dopo essere finito in piscina mentre giocava in giardino.

Il piccolo Francesco Pioppi sarebbe stato attratto da un gioco che si trovava a bordo piscina

La tragedia si è consumata intorno alle 21 di lunedì 3 luglio. Con il piccolo c’era il papà, il 39enne reggiano Patrick, mentre la madre e la sorella erano in casa. Secondo una prima ricostruzione il genitore si sarebbe soffermato a parlare con un giardinieri mentre il piccolo si è avvicinato alla piscina, montata qualche giorno fa, forse perché attirato da un gioco che si trovava a bordo vasca.

In pochi istanti il piccolo si sarebbe avvicinato alla scaletta per poi cadere accidentalmente. Le grida disperate hanno richiamato l’attenzione di una dottoressa vicina di casa.

Una dottoressa vicina di casa ha cercato disperatamente di rianimare il bambino

É stata lei a cercare di salvare Francesco eseguendo la rianimazione cardio polmonare in attesa dell’arrivo del personale del 118 e dell’elisoccorso. Nonostante gli sforzi per sottrarre il bambino alla morte gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso tra le lacrime disperate dei genitori.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito. Il corpo del piccolo è a disposizione della Procura all’istituto di Medicina legale. Incredulità e costernazione nella frazione di Sant’Antonio in Mercadello di Novi per l’accaduto. La madre di Francesco Pioppi, Stefania, è un’apprezzata maestra di scuola. In tanti si sono stretti ai genitori ed alla sorella in queste terribili ore.