Taurisano, cade nella piscina in villa e muore a 2 anni: la terribile scoperta della nonna

Disattenzioni, fatalità, precauzioni insufficienti. L’estate 2023 sarà ricordata per quella che sta diventando la strage dei bimbi morti in piscina. L’ennesima tragedia si è consumata a Taurisano, in provincia di Lecce, in una villetta in contrada Ucceri.

La tragedia si è consumata in contrada Ucceri, il piccolo stava giocando in giardino

Un bambino di due anni e quattro mesi, Martino, è morto annegato dopo essere caduto in una piscina piena d’acqua. È successo intorno alle 21:00 di lunedì 17 luglio.

I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno tentato in tutti i modi di salvare il piccolo anche con manovre di defibrillazione durate un’ora ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio.

La Procura di Lecce, pm Maria Grazia Anastasia, ha disposto il sequestro della piscina dove nel tardo pomeriggio di ieri è annegato un bambino di due anni in una villetta alla periferia di Taurisano. La madre del piccolo durante la notte è stata ascoltata in commissariato per ricostruire l’accaduto.

Le ricerche ed il tragico ritrovamento, disposto il sequestro della piscina

La donna era rientrata da poco a casa quando è scattato l’allarme. Aveva lasciato il piccolo a giocare in giardino con un carrellino ma quando non ha sentito più il rumore del giocattolo si è insospettita ed ha scoperto che non era più in giardino. Ha raggiunto anche il vicino oratorio per chiedere se avessero visto il figlio.

Poi il drammatico ritrovamento della nonna che ha visto il corpicino del bimbo che galleggiava in un vascone (colma di acqua di circa 3 metri per 2) in muratura grezzo che veniva utilizzato come piscina. Il corpo del bambino si trova ora al Vito Fazzi di Lecce; nelle prossime ore la procura potrebbe disporre l’autopsia. Al momento della tragedia il padre era uscito con il gemello del bimbo deceduto.