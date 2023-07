Napoli, bagnino accoltellato a Marechiaro da due ragazzini per un lettino: delicato intervento per il 42enne

Accoltellato al culmine di una lite per un lettino in spiaggia a Napoli. Il dramma si è verificato in un lido di Marechiaro dove un bagnino di 42 anni è stato ridotto in fin di vita due giovanissimi .

Il diverbio sarebbe scattato su un lido di Marechiaro per la mancata disponibilità di un lettino

Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato colpito all’addome da alcuni fendenti mentre stava ritirando i lettini utilizzati dai bagnanti per prendere il sole. Il diverbio si sarebbe acceso perché in quel momento non c’erano lettini a disposizione e uno dei ragazzi, durante l’accesa discussione, non ha esitato ad estrarre l’arma da taglio e colpire il 42enne.

L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nell‘ospedale Fatebenefratelli di Napoli con i sanitari che ritengono che sia fuori pericolo. Proseguono, intanto, le indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e individuare i responsabili: i reati ipotizzati sono aggressione, tentato omicidio e porto illegale di arma da taglio.

Il 42enne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al Fatebenefratelli di Napoli: è fuori pericolo

“Innanzitutto ci aspettiamo che al più presto vengano chiarite le dinamiche dell’accaduto e che si riescano ad individuare gli aggressori”. Queste le parole del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli in relazione all’accoltellamento sugli scogli di Marechiaro verificatosi domenica 9 luglio da parte di da un gruppo di ragazzini (pare 15enni).

“La storia si ripete e continuerà a ripetersi se ai violenti, ai delinquenti, a chi non dà alcun valore alla vita umana si continua a concedere attenuati, benefici, comprensione e amicizia. Uno dei protagonisti degli accoltellamenti di Marechiaro dell’anno scorso fu graziato dal giudice che gli concesse un regime di messa alla prova. Il risultato? Il ragazzo ha accoltellato un suo coetaneo poco tempo dopo”.