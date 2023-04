Bertinoro, prende l’auto dello zio per esercitarsi: Fatima e i fratellini muoiono schiacciati da un silos

Ha accompagnato lo zio all’azienda agricola dove lavora come custode con i fratelli più piccoli ed ha deciso di esercitarsi in vista dell’esame di guida nel cortile adiacente. Tragedia a Bertinoro, in provincia di Forlì, dove una 18enne e due minori hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un silos di mangimi nel pomeriggio di venerdì 7 aprile.

La tragedia si è consumata davanti ad un’azienda in località San Pietro

La 18enne Fatima Bougouti si era recata con il parente all’azienda Casagrande in quanto era stata richiesta la sua presenza perché parlava un italiano fluente. In un momento di pausa, intorno alle 14, la giovane ha raggiunto l’Opel Zafira e approfittando delle chiavi inserite nel cruscotto ha preso la vettura per fare un giro con i fratellini.

La ragazza ha il foglio rosa e voleva fare un giro all’esterno dell’azienda agricola per testare la sua abilità al volante in vista dell’esame. Dopo pochi minuti, per cause in corso d’accertamento, ha urtato uno dei sostegni del silos che si è abbattuto sull’auto non dando scampo agli occupanti.

L’auto ha urtato i sostegni del silos: morti la 18enne Fatima Bougati e i fratelli di 13 e 9 anni

Con Fatima sono deceduti anche il fratellino e la sorellina, Ousama di 13 e Marca 9 anni. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Forlì, i vigili del fuoco e il personale del 118. L’azienda è situata a San Pietro in Guardiano una frazione rurale del piccolo comune collinare del Forlivese.