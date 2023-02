Chi l’ha visto, Asia scompare di nuovo dopo essere stata trovata a Forlì: ‘La mandano a chiedere l’elemosina’

Ritrovata sabato 11 febbraio a Forlì e scomparsa nuovamente 24 ore dopo che la mamma l’aveva riportata a casa a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. A distanza di una settimana il programma Chi l’ha visto è tornato ad occuparsi del caso di Asia nel corso della puntata del 15 febbraio.

Il disperato appello di mamma Olimpia a Chi l’ha visto: ‘É stata plagiata, ha avuto attacchi di panico’

Mamma Olimpia aveva tirato un sospiro di sollievo quando la figlia 14enne era stata ritrovata dalla polizia di Forlì. “Non è stata bene perché ha avuto degli attacchi di panico, poi grazie a Dio sono riuscita a riportarla a casa che stava bene. Purtroppo è scappata nuovamente e devo dire che lei è stata plagiata da questa gente. Non è lucida, siamo qui che la stiamo cercando tutti. Le hanno fatto vendere il cellulare, non ha più una sim e non può mettersi in contatto con nessuno”.

‘Asia non è da sola, la polizia mi ha fatto capire che ci sono dei maggiorenni’

Sulla nuova scomparsa sta indagando la polizia. “Mia figlia è stata trovata per caso. Più di chiedere a questa gente di lasciarla stare… Ha appena 14 anni e, a differenza loro, ha una famiglia”. Non è escluso che Asia sia rientrata a Forlì. In chiusura di collegamento mamma Olimpia ha raccontato di aver saputo che la figlia ha dormito in un paio di circostanze in una lavanderia a gettoni.

“Sicuramente non è da sola e la polizia mi ha fatto capire che ci sono anche dei maggiorenni” – ha sottolineato durante l’intervento a Chi l’ha visto. “La mandano a chiedere l’elemosina davanti ai supermercati”.