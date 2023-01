Bidella pendolare da Napoli a Milano per gli affitti cari: Giuseppina Giuliano divide il web

Prendere casa in affitto a Milano costa troppo anche dividendo le spese con altri lavoratori fuori sede. Per tale motivo Giuseppina Giuliano ha deciso di fare la pendolare ogni giorno da Napoli a Milano in treno per non perdere il posto di lavoro da operatrice scolastica nel liceo artistico Boccioni di piazzale Arduino.

La ventisettenne ha raccontato la sua incredibile storia a Il Giorno. “Per rientrare prendo il treno da Milano alle 18.20 e arrivo a Napoli alle 22.53, sempre che non ci siano ritardi. Quindi, se tutto va bene, per le 23.30 sono a casa. La mattina invece mi alzo alle 4, perché ci metto una mezz’oretta per raggiungere la stazione dove prendo il Frecciarossa che parte da Napoli Centrale alle 5.09 e arrivo a Milano alle 9.24. Poi salgo sui mezzi pubblici e raggiungo la scuola dove lavoro dalle 10.30 alle 17″.

Giuseppina Giuliano ha spiegato che per viaggiare in treno da Napoli a Milano spende 400 euro al mese. “Molto meno di una stanza” – ha sottolineato precisando che si sottopone ad un autentico tour de force anche per non gravare con le spese per l’affitto sulla famiglia. L’operatrice scolastica è diventata di ruolo a settembre con uno stipendio mensile di di 1.165 euro. Affitto e spese da sostenere le avrebbero comportato un esborso di 600 euro. “Così riesco a risparmiare fino a 200 euro” – ha chiosato Giuseppina Giuliano.

“Anche in periferia i prezzi degli affitti non scherzano affatto, per non parlare della vita che al Nord ha un costo decisamente molto più elevato che al Sud”. Da qui la decisione di sacrificare l’intera giornata e fare la pendolare da Napoli a Milano. La storia ha fatto il giro del web con l’hashtag #bidellapendolare in topic trend.

C’è chi ha manifestato sostegno all’operatrice scolastica ma in tanti hanno espresso perplessità sulla vicenda suggerendo alla ventisettenne di trovare una sistemazione nell’hinterland milanese illustrando una serie di soluzioni. In molti però hanno cerchiato in rosso la questione relativa al costo dell’abbonamento per viaggiare con le Frecce con Trenitalia ma la collaboratrice scolastica ha spiegato che raggiunge il capoluogo lombardo con Italo (ma nell’intervista si è parlato anche di Frecciarossa).