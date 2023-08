Dimentica bimba sul pulmino dell’asilo nido nel giorno più caldo dell’estate, Ra’Miyah muore a un anno

Una morte assurda, un dolore atroce e una figlia di appena un anno che non c’è più. Ra’Miyah Worthington è stata trovata morta all’interno del pulmino dell’asilo nido in Nebraska, Stati Uniti. L’autista l’ha dimenticata nel mezzo in uno dei giorni più caldi di una torrida estate.

Tragedia in Nebraska, la piccola è rimasta almeno 6 ore nel pulmino ad una temperatura che sfiorava i 40 gradi

La tragedia si è verificata lunedì 21 agosto al Kidz of the Future Childcare di Omaha quando gli operatoroi del soccorso sono stati allertati dopo che la bambina è stata rinvenuta nel pulmino ad una temperatura che superava i 30 gradi. Ra’Miyah è stata dichiarata morta poco dopo essere arrivata in ospedale. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine la temperatura corporea aveva raggiunto i 42,8.

Probabilmente la bimba è rimasta tra le 5 e le 6 ore nel mezzo. Sconvolti i genitori che non riescono a comprendere come mai nessuno avesse notato la sua assenza all’asilo. “Amava, amava, amava la sua famiglia” – ha ripetuto madre, Sina Johnson, alla stazione televisiva WOWT. “Amava suo padre. Era la figlia di papà.”

Per la tragedia in Nebraska è stato arrestato l’autista del furgone, il 62enne Ryan Williams, originario di Omaha, con l’accusa di negligenza infantile. Rischia fino a quattro anni di prigione. Agli investigatori ha raccontato di essere stato distratto da un ragazzino che non voleva scendere dal furgone e che per errore ha dimenticato la ragazza all’interno. Un secondo membro dello staff è uscito per aiutare a prendere il ragazzo, e Williams ha chiuso il furgone senza effettuare la perlustrazione del veicolo come ha riferito di regolarmente dopo essere arrivato a destinazione.

Arrestato l’autista: ‘Distratto da un bambino che non voleva scendere’, madre sconvolta: ‘All’asilo nessuno ha notato l’assenza’

“Era responsabile di far entrare quei ragazzi” – ha detto il vice procuratore capo della contea di Douglas, Brenda Beadle. “Quella ragazzina è rimasta in quel furgone tra le cinque e le sei ore con la temperatura esterna che raggiungeva quasi 40 gradi.” Funzionari statali hanno detto che l’asilo rimarrà chiuso.