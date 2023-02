Bimbo di 3 anni scompare a Massa Lubrense, Gennaro Rotoli si è allontanato scalzo

Sono ore di apprensione a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, per la scomparsa di un bambino di appena tre anni nella mattina di venerdì 3 febbraio. Il piccolo si è allontanato dalla sua abitazione in via Vespucci, nella frazione di Nerano, intorno alle 9.

Massa Lubrense in ansia per Gennaro Rotoli, il piccolo indossava un pigiama blu al momento della scomparsa

Gennaro Rotoli indossava solo il pigiama blu e i calzini nel momento in cui si sono perse le sue tracce. La madre l’ha cercato dappertutto ed ha immediatamente chiamato i carabinieri per sporgere denuncia di scomparsa. Contestualmente ha autorizzato la diffusione della foto del piccolo Gennaro Rotoli nella speranza di ricevere a breve notizie sul bambino.

Soccorso Alpino e unità cinofile mobilitate per il bimbo di 3 anni del Nerano

Sul posto, a Nerano, è già attiva per le ricerche, una squadra del Soccorso Alpino. In arrivo nella zona altre squadre e, tra queste, anche un unità cinofila molecolare. L’intera comunità di Massa Lubrense si è mobilitata per rintracciare il piccolo di appena 3 anni. (notizia in aggiornamento)