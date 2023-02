Chi l’ha visto, l’appello disperato della mamma della 16enne Arianna: la segnalazione in diretta

In lacrime ha lanciato un appello disperato alla figlia durante la puntata del 1° febbraio di Chi l’ha visto. Mamma Loredana si è rivolta al programma televisivo condotto da Federica Sciarelli perché non si hanno notizie di Arianna da martedì 31 gennaio.

La sedicenne è scomparsa il 31 gennaio da Palidano di Gonzaga

La 16enne è scomparsa da Palidano di Gonzaga, in provincia di Mantova, dove vive con la famiglia, preoccupata anche per il suo delicato stato di salute. “Ha problemi di epilessia e non ha le sue medicine con sé”. Arianna si è allontanata dalla città d’origine senza cellulare e senza soldi.

“Vorrei dirle che tutto si risolve, basta parlarne. Sono qui che l’aspetto, lei ricorda il mio numero a memoria… Vorrei che mi contattasse solo per dirmi che sta bene” – ha riferito la madre della giovane che ha spiegato che è pronta ad ascoltarla come sempre.

L’appello in lacrime della madre: ‘Ha bisogno delle sue medicine’, Arianna avvistata a Cremona

“Io la capisco e come è accaduto in altre circostanze risolviamo insieme” – ha aggiunto Loredana durante l’intervento a Chi l’ha visto precisando di aver sport denuncia. “Ha bisogno di essere capita e seguita. Io ci sono e ci sarò sempre”. Nel corso della puntata è intervenuto un telespettatore, Walter, che ha riferito di aver visto Arianna a Cremona. “Era sola, non c’era nessuno in sua compagnia” – ha precisato.