L’appello di Spalletti ai tifosi del Napoli in vista di Spezia e Champions

Breve ed incisivo, Luciano Spalletti, ha rilasciato una dichiarazione alla radio ufficiale. Il tecnico dei partenopei ha voluto lanciare un messaggio chiaro rivolgendosi direttamente ai tifosi: “Magari posso tentare di fare un appello ai nostri tifosi. Voglio dire che adesso è più importante il loro sostegno di quello che possa dire io in campo. Che ci stiano vicini, soprattutto in questo momento qui. Si fa tutto per lei: città, maglia, squadra e storia di Napoli. Tutto per lei, non per lui: niente per i singoli elementi, tutto per la città. Tutto per lei e forza Napoli: deve diventare un mantra, uno slogan”.

Riavvolgiamo i nastri per contestualizzare le parole del tecnico toscano. In questo momento il Napoli e abbiamo superato il giro di boa, ha 13 punti di vantaggio sull’Inter, l’immediata inseguitrice se possiamo definirla così.

Tuttavia non bisogna cullarsi sugli allori. La squadra vincente si vaglia alla distanza e il campionato è ancora lungo.

Napoli: la prossima gara in campionato

Il prossimo impegno che attende il Napoli, la gara con lo Spezia, si presenta facile sulla carta, ma proprio per questo non è da sottovalutare. La partita con la squadra toscana è prevista domenica alle ore 12:30. I partenopei non potranno contare sul supporto dei propri tifosi residenti in Campania per le note vicende relative agli incidenti causati dagli ultrà in autostrada il 7 gennaio scorso prima della gara a Marassi contro la Sampdoria.

Napoli: i prossimi impegni in Champions

Volgendo invece lo sguardo all’Europa, la squadra di Spalletti negli ottavi di Champions affronterà l’Eintracht di Francoforte: l’andata si gioca in casa dei tedeschi il prossimo 21 febbraio, il ritorno il 15 marzo. Il presidente De Laurentiis ha lasciato chiaramente intendere che se gli azzurri dovessero andare avanti in Europa, ai giocatori verrà dato un premio.

Insomma il Napoli punta a proseguire, sia in campionato che in Europa, un cammino che almeno fino a questo punto della stagione possiamo definire, senza tema di sbagliare, encomiabile.

