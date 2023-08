Bimbo di 8 anni muore dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una vasca delle Terme di Cretone

Un bambino di 8 anni è morto annegato dopo essere stato risucchiato dallo scarico in una vasca delle Terme di Cretone, a Palombara Sabina, in provincia di Roma. La tragedia si è verificata intorno alle 18:30 di giovedì 17 agosto.

Palombara Sabina, Il bimbo è affogato durante le operazioni di svuotamento e pulizia di una vasca

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo è affogato durante le operazioni di svuotamento e pulizia di una vasca, ma è ancora da accertare l’esatta dinamica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.

Le Terme di Cretone sono aperte al pubblico dalle 9:30 alle 18:30 e dalle 21 alle 24 solo il martedì, giovedì e sabato e l’incidente sarebbe avvenuto proprio al momento della chiusura. Si trovano a circa 30 chilometri a Roma. Hanno tre grandi piscine, alimentate a ricambio continuo, da cui sgorga acqua calcica-solfurea ad una temperatura di 23 gradi circa

Alcune delle persone che erano presenti nell’impianto termale hanno visto il bambino cadere nella vasca ed hanno tentato di tirarlo fuori ma hanno rischiato di essere risucchiate anche loro.

Alcune persone avrebbero tentato di tirare il piccolo senza riuscirci

A recuperare il corpo del bambino sono stati i sommozzatori del nucleo di Roma dei vigili del fuoco, mentre delle indagini si occupano i carabinieri di Monterotondo per stabilire come mai la manutenzione sia iniziata nonostante la presenza dei clienti. La Procura di Tivoli dovrà ora attendere la relazione sull’incidente. Il piccolo era con i genitori che sono sotto choc e non ancora in grado di spiegare la dinamica dell’incidente.