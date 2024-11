Bologna, accusa malore mentre è alla finestra: il figlio di un anno e mezzo precipita dal 4° piano

Un bimbo di un anno e mezzo è precipitato da una finestra al quarto piano di un condominio intorno alle 16:30 di giovedì 14 novembre in via Agucchi a Bologna. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna: non risulterebbe in pericolo di vita.

In base a una prima ricostruzione della polizia, il bambino era in braccio alla mamma, incinta al sesto mese, che era alla finestra mentre stava parlando con alcune persone in strada. La giovane avrebbe accusato un improvviso malore e il piccolo è precipitato dalla finestra. La donna si è precipitata in strada appena si è ripresa dal malessere. A salvare il piccolo il tempestivo intervento di un vicino che ha effettuato le prime manovre di rianimazione. Per fortuna il bambino di un anno e mezzo di Bologna non ha battuto la testa.

Come riporta il quotidiano, è stata aperta un’inchiesta su quanto accaduto per lesioni gravissime: al momento non risultano persone indagate in una vicenda che sembra da ricondursi a una tragica fatalità. In ogni caso per escludere comunque qualsiasi altra possibilità, la Squadra mobile ha comunque avviato le indagini, con i rilievi affidati alla Scientifica. Il bimbo è tenuto in coma farmacologico e non sono ancora chiare le conseguenze che può avere avuto dalla terribile caduta.