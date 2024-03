Erano due sorelline e un fratellino i tre bimbi morti per il fumo di un incendio in un appartamento di Bologna, in via Bertocchi, dove vivevano con la madre, Stefania Alexandra Nistor, 32 anni, di origine romena, anche lei deceduta, durante il trasporto in ospedale.

La finestra della stanza dove è divampato l’incendio che ha ucciso madre e tre figli

Stefania Alexandra Nistor è morta a 32 anni con i figli di 6 anni e i gemelli di 2 anni per le esalazioni della stufetta

La bimba più grande, Giorgia Alejandra, aveva sei anni mentre i gemellini, Mattia Stefano e Giulia Maria Panaite, avevano compiuto due anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il fumo prodotto da un corto circuito di una stufetta elettrica a provocare la tragedia nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo. Le verifiche dei vigili del fuoco, accorsi per primi sul posto, sono solo all’inizio, ma la dinamica dell’incidente comincia a delinearsi. Nell’appartamento al quarto piano non si sono prodotte vere e proprie fiamme.

La famiglia si trovava nella stessa stanza da letto. Gli accertamenti di polizia e vigili del fuoco sono coordinati dalla pm di turno Elena Caruso. “Questa notte, intorno all’una circa, c’è stato l’allarme da un vicino che ha visto del fumo provenire dall’appartamento sottostante, dal quarto piano” – ha riferito il vicequestore di Bologna, Pierluigi Pinto a SkyTg24. Il padre dei tre bimbi è arrivato sul posto in abiti da lavoro ed ha accusato un malore. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Maggiore.

Stefania Alexandra Nistor

L’ex marito della vittima ha accusato un malore dopo essere arrivato sul posto, vicina in lacrime: ‘Famiglia bellissima’

“Stefania era una ragazza molto gentile e carina, una bellissima famiglia. Era separata dal marito ma avevano un rapporto bello, i bimbi erano allegri e felici” – ha detto una vicina che abita nello stesso pianerottolo in via Bertocchi dove viveva Stefania Alexandra Nistor. Un’altra vicina della donna morta a Bologna è arrivata piangendo per la forte commozione.