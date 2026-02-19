Brianna Mohr muore congelata durante l’escursione sul Monte Marcy con il suo cane

Brianna Mohr

La tragedia nel New Jersey

Una passione sconfinata per la natura, le vette, il silenzio dei luoghi estremi. E poi il gelo, quello vero, che non lascia scampo. La tragedia di Brianna Mohr scuote il Nordest degli Stati Uniti: la 21enne del New Jersey è morta per ipotermia mentre scalava il Monte Marcy, la vetta più alta dello Stato di New York, nel cuore delle Adirondack Mountains.

Giovedì scorso, intorno alle 15, Brianna ha chiamato il 911. Era scivolata fuori dal sentiero ed era rimasta aggrappata al fianco della montagna, con temperature sotto lo zero e il suo cane accanto. Una scena che sembra uscita da un film di sopravvivenza, ma che purtroppo è cronaca nuda e cruda.

Cosa è successo sul Monte Marcy nelle Adirondack di New York?

Il Monte Marcy, con i suoi 1.637 metri, è una meta iconica per gli appassionati di trekking. Ma in inverno può trasformarsi in una trappola letale. Secondo le autorità, Brianna Mohr si trovava lungo il percorso quando ha perso l’equilibrio ed è scivolata fuori dal tracciato principale.

Le temperature a Keene, località ai piedi della montagna, oscillavano tra -8 e -20 gradi percepiti secondo le condizioni climatiche registrate quel giorno. Un contesto estremo anche per escursionisti esperti.

Le squadre di soccorso si sono attivate immediatamente: guardie forestali in motoslitta hanno setacciato la vetta, mentre la polizia ha sorvolato l’area in elicottero. Ma la fitta copertura nuvolosa ha impedito l’avvistamento dall’alto. Sei ore di ricerche in condizioni proibitive.

Quando i soccorritori l’hanno trovata, poco dopo le 21, era troppo tardi. La polizia dello Stato di New York ha confermato il decesso per ipotermia.

Chi era Brianna Mohr, la giovane escursionista morta sul Monte Marcy?

Brianna non era un’escursionista improvvisata. Sul suo profilo Instagram – circa 750 follower – pubblicava immagini spettacolari delle sue avventure: dalla Death Valley al Yellowstone National Park, passando per l’Acadia National Park, il Mount Washington e il Rocky Mountain National Park.

Il suo account aveva una descrizione minimalista: una montagna e un cuore. Tutto lì. Natura e passione. Nata e cresciuta a Brick, nel New Jersey, si era diplomata alla Brick Memorial High School nel 2022. Per molti era “la signorina delle montagne”, come l’aveva definita un follower sotto una foto.

Il dolore della famiglia e l’ultimo messaggio sui social

La madre, Stephanie West, ha pubblicato un messaggio straziante nel giorno di San Valentino, quando è stata completata l’autopsia: “Sono così persa”, ha scritto, accompagnando le parole con un cuore spezzato.

Il fratello Ryan ha affidato ai social un addio che pesa come un macigno: “Sei stata la migliore amica e sorella che potessi mai desiderare. Sei la ragione per cui sono la persona che sono… Ti amerò per sempre Bri. Riposa in pace”.

La storia di Brianna Mohr riaccende il dibattito sui rischi dell’escursionismo invernale nelle Adirondack. Il Monte Marcy è affascinante, ma non perdona errori o imprevisti. E il gelo, quando cala, non fa sconti.

Resta l’immagine di una ragazza aggrappata alla montagna che amava, mentre chiedeva aiuto. Un contrasto potente tra la bellezza selvaggia dei suoi scatti Instagram e la brutalità della natura in inverno. Una tragedia che commuove l’America e lascia una domanda sospesa tra le vette ghiacciate di New York: quanto siamo davvero preparati quando sfidiamo la montagna?