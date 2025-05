Macron sullo schiaffo di Brigitte: ‘Sta diventando una catastrofe’

Macron subito dopo il buffetto ricevuto dalla moglie

Il gesto virale: cosa mostra il video diventato un caso

Durante l’arrivo ufficiale in Vietnam, Brigitte Macron ha compiuto un gesto che ha fatto il giro del mondo: ha messo entrambe le mani sul volto del marito Emmanuel Macron davanti alle telecamere. Il fatto è accaduto domenica, appena aperto il portellone dell’aereo presidenziale, mentre i Macron si accingevano a iniziare una visita diplomatica nel Sud-est asiatico.

Il presidente francese, sorridente, era intento a parlare con qualcuno all’interno del velivolo, quando due braccia in rosso – il colore del vestito della first lady – lo hanno spinto con una mano sulla bocca e una sulla mascella. Un gesto apparentemente scherzoso, ma che ha sollevato un polverone mediatico.

Reazioni e interpretazioni: scherzo affettuoso o frizione pubblica?

I media francesi hanno subito rilanciato le immagini. Il quotidiano Le Parisien ha titolato: “Schiaffo o battibecco?”, sottolineando la difficoltà di interpretare il momento tra leggerezza e imbarazzo. Emmanuel Macron ha prontamente minimizzato:

“Stavamo solo scherzando. Sta diventando una catastrofe geo-planetaria. Con mia moglie ci stavamo beccando, era una specie di scherzo fra noi”

Anche l’Eliseo ha chiarito che si trattava di un episodio di “complicità tra i coniugi“, ma ciò non è bastato a fermare il flusso di meme, parodie e commenti online.

Sui social, alcuni utenti hanno ironizzato: “Brigitte ha detto più con una mano che mille discorsi“. Altri hanno sollevato dubbi sul rapporto della coppia, complice anche il rifiuto della first lady di prendere il braccio offerto dal presidente durante la discesa dell’aereo.

Il contesto: una coppia da sempre al centro dell’attenzione

La storia d’amore tra Emmanuel e Brigitte Macron è nota: si conobbero quando lui era studente liceale e lei, Brigitte Auzière, insegnante di teatro. Lei era sposata e madre di tre figli. Dopo anni di distanza, si sono ritrovati e hanno celebrato il matrimonio nel 2007.

Questa relazione, fuori dagli schemi per età e origini, è sempre stata oggetto di attenzione e anche di critiche. Ogni gesto pubblico, ogni sguardo, ogni battuta è osservata e commentata come se fosse un segnale politico.

Il momento virale in Vietnam è arrivato in un periodo delicato per Macron, alle prese con tensioni interne in Francia e dossier geopolitici complessi. Stavolta, però, a rubare la scena è stato un gesto domestico, disinvolto ma non privo di conseguenze mediali.

Poche ore dopo il clamore, Emmanuel Macron ha voluto chiudere la polemica con una dichiarazione che mescola ironia e fastidio:

“Mia moglie e io stavamo scherzando, come facciamo spesso. Per tre settimane, ci sono state persone che hanno guardato video e pensato che io abbia condiviso cocaina, avuto un litigio col presidente turco e ora una lite domestica. Nulla è vero. Tutti devono calmarsi.”

Una difesa che mira a ridimensionare la portata virale del gesto, ma che conferma quanto ogni momento pubblico della coppia presidenziale venga filtrato, sezionato e interpretato.

Macron, blink twice if you need help. pic.twitter.com/BRCEert9Rg — End Wokeness (@EndWokeness) May 26, 2025