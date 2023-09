Brunella Chiù, il corpo ritrovato alle isole Tremiti un anno dopo l’alluvione delle Marche

Ad un anno dall’alluvione del 15 settembre 2022 nelle Marche che causò miliardi di danni e 13 vittime è stato ritrovato nelle acque antistanti le isole Tremiti il corpo di Brunella Chiù, 56enne di Barbara (Ancona), l’unica finora dispersa.

Brunella Chiù era stata travolta da un’ondata di fango mentre viaggiava in auto con i figli

Lo ha comunicato alla Regione il Gruppo Carabinieri Forestale – Nipaaf di L’Aquila. La Procura di L’Aquila ha informato che alla notifica è stata allegata copia degli accertamenti esperiti dai Carabinieri Ris di Roma con i quali si attesta la compatibilità nella comparazione del Dna della 56enne con il corpo ritrovato in precedenza alle Tremiti e ora sepolto al cimitero di Vieste (Foggia).

La 56enne Brunella Chiù fu travolta da un’ondata di acqua e fango proveniente dal torrente Nevola mentre viaggiava, nei pressi di Corinaldo, nella sua auto insieme ai figli, la 17enne Noemi Bartolucci, trovata morta qualche giorno dopo, e il 23enne Simone, che si salvò miracolosamente aggrappandosi a un albero.

Le ricerche per ritrovare la donna non si erano mai interrotte: squadre di vigili del fuoco, carabinieri, volontari della protezione civile hanno perlustrato terreni e svuotato laghetti nell’area del disastro per non lasciare niente d’intentato.

Alluvione Marche: Noemi fu trovata morta pochi giorni dopo, il fratello si salvò miracolosamente

“Esprimo a nome dell’intera comunità delle Marche il ringraziamento e la riconoscenza ai carabinieri forestali del Nipaaf de L’Aquila e all’Autorità Giudiziaria per il fondamentale lavoro che ha condotto al ritrovamento di Brunella.

La nostra gratitudine va alla prefettura di Ancona, a tutte le forze dell’ordine, alla protezione Civile e alle altre istituzioni che si sono prodigate sin dai primi momenti nelle attività di ricerca” – ha detto il governatore delle Marche Francesco Acquaroli.