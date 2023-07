Processione Madonna del Carmine a Salerno: diretta tv e streaming, orario e percorso

Entrano nel vivo a Salerno le celebrazioni per la Festa della Madonna del Carmine con la solenne processione in programma alle ore 19 di domenica 16 luglio.

Il momento più atteso dai fedeli è la delle celebrazioni per la festività della Madonna del Carmelo La prima messa sarà celebrata alle 6:30 e sarà seguita da altre due celebrazioni alle 7:30 e 8:30. Alle 9:30 la Santa Messa al Santuario Maria Santissima del Carmine sarà presieduta dall’Arcivescovo emerito Gerardo Pierro. Alle 11:00, in diretta su Tv Oggi – canale 88 del digitale terrestre, sarà officiato il rito religioso dall’Arcivescovo di Salerno Monsignor Andrea Bellandi, animato dal Coro Daltrocanto diretto da Patrizia Bruno.

Alla cerimonia religiosa parteciperanno i portatori, i confratelli e le consorelle dell’Arciconfraternita del Terz’Ordine Carmelitano. Nell’occasione l’Amministrazione Comunale e Provinciale offrirà a nome di tutta la cittadinanza l’olio per la lampada votiva a devozione di Maria Santissima del Carmine. Alle 12 è prevista la Supplica della Madonna.

Nel pomeriggio il clou con l’uscita, fissata per le 18:30, della Madonna dalla Porta Storica, incensazione e Preghiera del portatore. L’inizio della solenne processione è fissato per le ore 19 con il corteo religioso in onore della Madonna che partirà dal Carmine e proseguirà per via Marino Paglia, via Carmine, via Marino Paglia, piazza Filangieri, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, piazza S. Francesco, saluto alla Parrocchia Maria SS. Immacolata, via Costantino l’Africano, sosta Clinica Tortorella, via Piave, via Pellecchia, piazza Casalbore, via Carlo Carucci, via Dalmazia, saluto alla Parrocchia di San Demetrio, via Cacciatori dell’Irno, via Farao, via Nizza, via Fabio, via S. Giovanni Bosco, via Naccarella, via Francesco la Francesca, sosta Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco, via Musandino, via Paolo Vocca, via M. Iannicelli, sosta all’edicola votiva, via Gelso, piazza Sinno con sosta, via Carmine, piazza Mons. Bolognini per chiudere con il rientro a Porta Nuova Santuario SS del Carmine. Al termine della processione l’atteso spettacolo di fuochi pirotecnici.

La processione sarà accompagnata dallo storico Complesso Bandistico Città di Salerno. Per chi non potesse presenziare dal vivo alla processione della Madonna del Carmine ci sarà la possibilità di seguire l’evento religioso dalle ore 18:30 in diretta televisiva su Tv Oggi, canale 88 digitale terrestre, e, per chi non vive a Salerno e in Campania, attraverso lo streaming dell’emittente televisiva (prevede anche il servizio on demand) e, in alternativa, sulla pagina Facebook Tv Oggi