Buon onomastico Giulia oggi 22 maggio: immagini di auguri da condividere sui social

In concomitanza con la ricorrenza di Santa Rita si festeggia oggi, 22 maggio, Santa Giulia di Corsica. Fu martire cristiana e viene venerata come santa sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa. È stata dichiarata patrona della Corsica e di Livorno.

Santa Giulia di Corsica, le origini

Giulia era di nobili origini romane ed apparteneva alla gens Iulia. La Passio fa, però, riferimento ad una donna che viveva a Cartagine che diventò schiava del mercante siriano Eusebio dopo essere finita in rovina. Quest’ultimo naufragò in Corsica dove incontrò il governatore Felice che si innamorò della fanciulla. L’uomo si rifiutò di cederla al governatore che con uno stratagemma cercò di allontanarla da Eusebio approfittando del suo stato di ubriachezza.

Il martirio dopo il rifiuto di sacrificarsi agli Dei

Felice promise a Giulia di liberarla dalla condizione di schiava se avesse fatto un sacrificio per gli dei. La donna si rifiutò affermando che servendo Gesù Cristo era già libera. Ogni tentativo di convincerla fu vano e il governatore della Corsica decise di farle strappare i capelli prima di crocifiggerla “come il Dio che ella amava”. Il giorno dopo alcuni monaci avvistarono la donna con una carta con la storia del martirio ed il nome di Giulia. Lo scritto, a detta dei monaci, era stato posizionato da mani angeliche.

Le reliquie

Attualmente, le reliquie della santa riconosciute dalla Chiesa si trovano in tre città: a Nonza, che possiede due vertebre e una parte del cranio, a Livorno, dove sono conservati un dito e pochi frammenti ossei e a Brescia che è in possesso della gran parte dei resti.

Significato del nome. Giulia deriva dal latino Iulia o Julia, che era la forma femminile del cognomen romano Iulius; tipico della gens Iulia, potrebbe risalire a Iovilios o Jovilios

Buon onomastico Giulia 22 maggio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 22 maggio in occasione della ricorrenza di S.Giuliano martire in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Giulia.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Giulia da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.