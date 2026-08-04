Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Buon onomastico Osvaldo oggi 5 agosto: immagini di auguri da inviare via social

DiMario De Santi

Pubblicato: 5 Ago, 2026 - ore: 01:25 #auguri Osvaldo, #buon onomastico Osvaldo, #il santo del 5 agosto, #immagini auguri buon onomastico Osvaldo, #Osvaldo
Osvaldo

Si festeggia oggi, 5 agosto, Sant’Osvaldo di Northumbria, venerato dalla Chiesa Cattolica perché fu ucciso dal re pagano Penda di Mercia dopo essersi convertito al cristianesimo. Fu tra i sovrani più potenti del Britannia durante i suoi otto anni di regno. Il padre, Etelfrido, aveva unificato Bernicia e Deira prima di essere ucciso in battaglia da re Redwald dell’Anglia orientale. Dopo la tragica scomparsa del genitore Osvaldo fuggì con i fratelli in Dalriada dove frequentò i monaci di Iona e si convertì al Cristianesimo. Dopo la morte del fratello Eanfrith, ucciso a tradimento da re Cadwallon, Oswald decise di affrontarlo con l’aiuto dei pitti e degli scoti.

Si convertì dopo la morte del padre in battaglia, fu ucciso da un re pagano

Si narra che prima della battaglia aveva eretto una croce di legno pregando per la vittoria e chiedendo al suo esercito di unirsi a lui. Dopo la battaglia, Oswald salì sul trono di Deira e di Bernicia. Si adoperò attivamente per la diffusione del Cristianesimo. Osvaldo fu ucciso in battaglia da Penda a Maserfield, località tradizionalmente identificata con l’odierna Oswestry. Beda il Venerabile racconta una serie di episodi edificanti sulla vita del sovrano di Britannia attribuendogli numerosi miracoli dopo la morte. Le reliquie furono traslate diverse volte, finché non vennero collocate a Durham.

Il significato del nome. Il nome Osvaldo deriva dall’antico sassone Hos e Wald e significa difensore della casa.

Buon onomastico Osvaldo, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Auguri di buon onomastico. Oggi 5 agosto, in occasione della ricorrenza di Sant’Osvaldo in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Osvaldo. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 5 agosto per gli auguri di buon onomastico.

Di Mario De Santi

Articoli correlati

Attualità

Madonna della Neve 5 agosto: la tradizione della Basilica di Santa Maria Maggiore e preghiera per chiedere una grazia

Ago 5, 2026 Mario De Santi
Attualità

Crolla un muro a Bono mentre lavora con il padre: Luigi Solinas muore a 41 anni, sette mesi fa aveva perso la figlia di 3 anni

Ago 4, 2026 Redazione
Attualità

Bossetti e il gioielliere Roggero insieme a cena in carcere: la pizza, il caldo in cella e i dieci minuti di telefonata

Ago 4, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Madonna della Neve 5 agosto: la tradizione della Basilica di Santa Maria Maggiore e preghiera per chiedere una grazia

Attualità

Buon onomastico Osvaldo oggi 5 agosto: immagini di auguri da inviare via social

Attualità

Crolla un muro a Bono mentre lavora con il padre: Luigi Solinas muore a 41 anni, sette mesi fa aveva perso la figlia di 3 anni

Gossip e TV

Fiorella Mannoia prende il posto di Loredana Bertè a The Voice Senior: ecco perché cambia la giuria

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.