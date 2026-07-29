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Cristian e Soraya un mese dopo Temptation Island: lui rivela chi è la tentatrice che sta frequentando e lei sbotta duramente

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 29 Lug, 2026 - ore: 23:55 #Cristian Mascolino, #Nicole Cena, #Soraya Sabetta, #Temptation Island
Cristian e Soraya si sono lasciati al falòCristian e Soraya si sono lasciati al falò

L’ultimo confronto tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta si trasforma in uno dei momenti più accesi della finale di Temptation Island

L’ultimo appuntamento di Temptation Island, andato in onda martedì 29 luglio, ha raccontato cosa è successo alle coppie un mese dopo il falò di confronto. Tra i faccia a faccia più esplosivi c’è stato quello tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, usciti separati dal programma e ancora divisi da rabbia, delusioni e recriminazioni.

Ma il vero colpo di scena arriva quando Cristian rivela di aver iniziato a frequentare una delle tentatrici del villaggio, scatenando la durissima reazione dell’ex fidanzata.

Soraya torna sui suoi passi: “L’ho umiliato”

A presentarsi per prima davanti a Filippo Bisciglia è Soraya, che ammette di aver riflettuto molto nelle settimane successive alla fine del programma.

È stato un periodo difficile“, racconta, spiegando di essersi pentita di alcune parole pronunciate durante il falò.

L’ho un po’ umiliato. Alla fine è una brava persona“, confessa.

Soraya rivela anche di aver cercato Cristian dopo la fine del reality, ma di aver trovato un atteggiamento completamente diverso.

L’ho sentito subito freddo“, dice, sostenendo che un sentimento così importante non possa svanire nel giro di pochi giorni.

La replica di Cristian è durissima

Quando arriva il momento del confronto, Cristian Mascolino non lascia spazio a possibili equivoci.

Non ho mai professato amore nei tuoi confronti. Dicevo già che il sentimento era calato. Non confondere la delusione con l’amore“, replica.

Poi arriva la confessione che cambia completamente il clima in studio.

Cristian rivela infatti di stare frequentando Nicole, una delle tentatrici conosciute durante il programma.

Una notizia che manda Soraya su tutte le furie.

Tu non puoi sentire un’altra dopo due giorni che ci siamo lasciati“, gli urla tra le lacrime.

La risposta di Cristian è altrettanto tagliente.

Tu l’hai fatto quando eravamo fidanzati.”

Nicole Cena
Nicole Cena

Lo scontro coinvolge anche Filippo Bisciglia

Durante il confronto interviene anche Filippo Bisciglia, che fa notare a Cristian come avrebbe potuto essere più trasparente con Soraya, soprattutto considerando che i due si erano rivisti anche dopo la fine del programma.

Cristian, però, non arretra.

Perché avrei dovuto dirglielo? Lei non è tenuta a saperlo“, risponde.

Il conduttore insiste, ricordandogli il tempo trascorso insieme.

Dai, siete stati insieme tanto tempo…

Ma Mascolino resta fermo sulla sua posizione.

Filippo, tanto non cambio idea.”

Cristian racconta anche di aver rivisto Soraya perché voleva starle vicino dopo le numerose critiche ricevute sui social e conferma che tra loro c’è stato anche un riavvicinamento fisico.

Una rivelazione che rende ancora più acceso il confronto.

“Mi hai perso”

Soraya accusa Cristian di essersi comportato in modo ambiguo e di aver nascosto il proprio interesse per Nicole durante il reality.

Lo definisce addirittura “un paraculo“, sostenendo che avrebbe dovuto mostrare apertamente il suo coinvolgimento per la tentatrice.

Cristian replica accusandola di falsità.

Fino a ieri mi scrivevi messaggi carini“, le ricorda.

Poi mette definitivamente la parola fine alla loro storia.

Mi hai perso e non mi vedi più“, dice prima di lasciare il confronto.

Chi è Nicole Cena, la tentatrice che frequenta Cristian

A sorpresa, Cristian rivela anche l’identità della ragazza che sta frequentando.

Si tratta di Nicole Cena, una delle tentatrici dell’edizione 2026 di Temptation Island.

La giovane non è un volto sconosciuto al pubblico televisivo. In passato ha partecipato a Ciao Darwin, è stata protagonista di alcuni scherzi nell’ultima edizione di Scherzi a Parte condotta da Max Giusti e ha preso parte a diversi concorsi di bellezza, conquistando anche i titoli di Miss Ivrea, Miss Rdl e Miss Toro.

Nicole è nota anche per la relazione avuta in passato con il cantante Dennis Rizzi, conosciuto dal grande pubblico come Deddy, ex protagonista di Amici.

Secondo quanto raccontato da Cristian, i due hanno iniziato a sentirsi subito dopo la conclusione del programma e oggi stanno frequentandosi lontano dalle telecamere.

Una rivelazione che ha chiuso definitivamente il capitolo con Soraya e che ha acceso la curiosità del pubblico sull’evoluzione di questa nuova conoscenza.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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