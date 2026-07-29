Sorpreso in intimità con una donna più giovane davanti ai bambini: la difesa del 75enne lascia increduli anche gli agenti

Un uomo di 75 anni e una donna di 32 sono stati arrestati in Texas dopo le segnalazioni di diverse famiglie
Una difesa insolita che non è bastata a convincere gli investigatori. È quanto accaduto in Texas, dove un uomo di 75 anni e una donna di 32 sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi mentre tenevano comportamenti sessualmente espliciti nella piscina di un complesso residenziale, sotto gli occhi di numerose famiglie e di alcuni bambini.
A rendere il caso ancora più singolare è stata la spiegazione fornita dall’uomo durante l’interrogatorio, una versione che non ha però modificato l’esito dell’indagine.
Le segnalazioni delle famiglie
L’episodio è avvenuto domenica sera in un complesso residenziale del Central Texas Marketplace, nella città di Waco.
Secondo i documenti del tribunale, diversi residenti hanno contattato il 911 dopo aver assistito alla scena insieme ai propri figli, rimasti turbati da quanto stava accadendo nella piscina condominiale.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Waco, che hanno raccolto le testimonianze di oltre otto persone presenti.
Secondo i verbali, tutti i testimoni hanno fornito una ricostruzione sostanzialmente identica, indicando la coppia nell’angolo della piscina mentre era impegnata in atteggiamenti di natura sessuale.
La singolare spiegazione davanti agli agenti
I protagonisti della vicenda sono Douglas Faith, 75 anni, ed Emilie Parma, 32 anni.
Secondo gli investigatori, la donna si trovava sopra l’uomo e i presenti avrebbero riferito di aver udito forti gemiti provenire dalla coppia.
Durante l’interrogatorio, Faith non ha negato il contatto intimo, ma ha cercato di distinguere quanto accaduto da un rapporto sessuale completo.
L’uomo ha infatti spiegato agli agenti di essere portatore di una protesi peniena, sostenendo che proprio per questo motivo non si potesse parlare di un rapporto completo.
Ha quindi ammesso il contatto di natura sessuale, ma ha insistito sul fatto che la situazione fosse diversa da quella contestata.
Una linea difensiva che non ha convinto gli investigatori.
Arrestati entrambi
La polizia ha deciso di procedere comunque con l’arresto di entrambi.
Douglas Faith ed Emilie Parma sono stati accusati di atti osceni in luogo pubblico e accompagnati nel carcere della contea di McLennan.
Durante la successiva perquisizione personale, gli agenti hanno inoltre trovato il 75enne in possesso di due spinelli di marijuana, circostanza che ha comportato anche un’ulteriore accusa per possesso di sostanze stupefacenti.
La decisione del tribunale
Secondo gli atti giudiziari, Emilie Parma è stata successivamente rimessa in libertà dopo il pagamento di una cauzione di 1.500 dollari.
Per Douglas Faith, invece, la cauzione è stata fissata a 3.000 dollari, anche in considerazione dell’ulteriore contestazione legata al possesso della marijuana.
L’indagine è ora nelle mani dell’autorità giudiziaria del Texas, che dovrà valutare le responsabilità della coppia sulla base delle testimonianze raccolte e dei verbali redatti dagli agenti intervenuti.