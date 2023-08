Buon onomastico Osvaldo oggi 5 agosto: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi, 5 agosto, Sant’Osvaldo di Northumbria, venerato dalla Chiesa Cattolica perché fu ucciso dal re pagano Penda di Mercia dopo essersi convertito al cristianesimo. Fu tra i sovrani più potenti del Britannia durante i suoi otto anni di regno. Il padre, Etelfrido, aveva unificato Bernicia e Deira prima di essere ucciso in battaglia da re Redwald dell’Anglia orientale. Dopo la tragica scomparsa del genitore Osvaldo fuggì con i fratelli in Dalriada dove frequentò i monaci di Iona e si convertì al Cristianesimo. Dopo la morte del fratello Eanfrith, ucciso a tradimento da re Cadwallon, Oswald decise di affrontarlo con l’aiuto dei pitti e degli scoti.

Si convertì dopo la morte del padre in battaglia, fu ucciso da un re pagano

Si narra che prima della battaglia aveva eretto una croce di legno pregando per la vittoria e chiedendo al suo esercito di unirsi a lui. Dopo la battaglia, Oswald salì sul trono di Deira e di Bernicia. Si adoperò attivamente per la diffusione del Cristianesimo. Osvaldo fu ucciso in battaglia da Penda a Maserfield, località tradizionalmente identificata con l’odierna Oswestry. Beda il Venerabile racconta una serie di episodi edificanti sulla vita del sovrano di Britannia attribuendogli numerosi miracoli dopo la morte. Le reliquie furono traslate diverse volte, finché non vennero collocate a Durham.

Il significato del nome. Il nome Osvaldo deriva dall’antico sassone Hos e Wald e significa difensore della casa.

Buon onomastico Osvaldo, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Auguri di buon onomastico. Oggi 5 agosto, in occasione della ricorrenza di Sant’Osvaldo in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Osvaldo. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 5 agosto per gli auguri di buon onomastico.