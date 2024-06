Natisone, il corpo di Cristian Molnar trovato in una pozza: il fratello non era mai arreso

Trovata il corpo del 25enne travolto dalle acque del Natisone il 31 maggio. Come hanno riferito i vigili del fuoco Cristian Molnar è stato trovato in una pozza, in un luogo non lontano dai punti in cui erano state trovate le due ragazze, Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23.

Natisone, il corpo Cristian Molnar è stato rinvenuto vicino al luogo dove erano state ritrovate le due ragazze

I tre ragazzi erano andati sul greto del Natisone per scattare alcune foto quando, a causa delle intense precipitazioni dei giorni precedenti, il livello delle acque è rapidamente salito. Fino a quando i ragazzi, stretti in un abbraccio, non sono stati travolti. Da allora non si sono mai interrotte le ricerche e dapprima sono stati trovati i corpi delle due ragazze, e soltanto domenica 23 giugno quello del giovane romeno, residente in Austria.

Il fratello del 25enne austriaco è stato sempre sul posto durante le ricerche

L’abbassamento del livello delle acque di questi ultimi giorni ha consentito il ritrovamento. Il corpo è stato trovato incastrato fra rami e rocce a circa 500 metri dal ponte romano a Premariacco. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale. Il fratello di Cristian Molnar non si era mai arreso sostenendo che il fratello fosse vivo e che fosse riuscito a salvarsi in qualche modo. Il giovane è stato sempre sul posto durante le ricerche.