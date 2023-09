Caivano, la mamma di una delle vittime delusa dal premier Meloni: ‘Non ci ha rivolto lo sguardo’

Nessun incontro con la premier: la mamma di una delle piccole vittime dello stupro del Parco Verde di Caivano, hinterland a nord di Napoli, è incredula. “Il Governo passa per Caivano senza mai volgere lo sguardo alla nostra tragedia e sofferenza” – dice la donna, in un messaggio affidato a LaPresse dall’avvocato Angelo Pisani, legale della famiglia.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata a Caivano, ma, nonostante le richieste di un incontro, la famiglia di una delle due cuginette non è riuscita ad ottenerlo. “Come se non esistessimo e non fossimo degni di chiedere e ricevere aiuto o una possibilità di salvezza in altra località”.

La donna nella serata di giovedì 31 agosto ha accusato un malore. Era previsto che “parlasse in pubblico” per raccontare l’inferno del Parco Verde, ma le è stato sconsigliato. Ora ha bisogno di riposo, di calma. “Dopo lo shock e la realizzazione di quanto avvenuto, la paura, la sensazione di abbandono, e dubbi di non farcela da sola, la signora ha avuto un calo fisico e un lieve malore che la costringeranno a ricorrere a giorni di riposo prima di affrontare il lungo percorso per una vita diversa”.

“Inspiegabilmente nessuna persona del Governo né delle istituzioni ha portato un messaggio di sostegno e un abbraccio alla mamma di Caivano – afferma il legale – che ha assistito dietro alle finestre ad un corteo senza nessuna speranza di esser salvata dall’inferno da lei denunciato e che potrebbe divorarla”.

La gara di solidarietà lanciata nei giorni scorsi dal legale della famiglia comincia a raccogliere, nel frattempo, i primi risultati. Dalla Lombardia e dalla provincia di Roma sono arrivate delle offerte di case per la famiglia della piccola.