Cane trascinato con l’auto e ucciso a Montefiascone, condannato a 8 mesi: ‘Non è accettabile’

“Legato e trascinato con l’auto fino alla morte. Il suo assassino, grazie alla nostra immediata battaglia legale, è stato condannato ad 8 mesi di reclusione e a pagare 12 mila euro di multa per maltrattamento aggravato dalla morte dell’animale”. così la Lav in una nota con riferimento alla terribile vicenda del 18 febbraio 2021, a Montefiascone in provincia di Viterbo“.

I carabinieri, allertati, sono intervenuti fermando poco dopo un pastore alla guida di un’auto a cui era ancora legato il cane, ormai esanime. “L’immediata identificazione dell’uomo ha permesso di portare avanti una battaglia legale giunta oggi sua condanna”. La battaglia legale, spiega la Lav, “è stata possibile anche grazie alla generosità una nostra sostenitrice che, appresa la notizia, ha deciso di contribuire con una donazione” – viene precisato. “La condanna è un atto dovuto di giustizia nei confronti del

cane ucciso tra atroci sofferenze , purtroppo l’attuale legge contro i maltrattamenti prevede pene esigue che non fungono da deterrente”

“Non è accettabile che il violento criminale che a Montefiascone (Viterbo) ha ucciso un povero animale nel peggiore dei modi sia stato condannato ad appena otto mesi di reclusione ed a pagare 12mila euro di multa: dobbiamo inasprire le pene per chi maltratta e uccide, come prevede una mia proposta di legge, in modo che questi criminali vadano davvero in prigione”. A dirlo Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente.

“Non è davvero più accettabile che questi crimini restino impuniti. Per questa ragione, anche in qualità di presidente dell’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell’ambiente, chiedo di approvare definitivamente al più presto la mia proposta di legge che inasprisce le pene per chi maltratta e uccide gli animali e che deve concludere il suo iter parlamentare. Solo così chi si macchia di questi orrendi reati potrà scontare una giusta pena in carcere e potremo finalmente definirci un Paese civile”.