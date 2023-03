Carol Maltesi, l’inquietante dettaglio inchiesta Mow a un anno dalla scomparsa

Dodici mesi fa l’Italia e il mondo intero scoprivano che la vita di una giovane donna, Carol Maltesi, era stata spezzata da un orribile omicidio con un prolungato vilipendio. “Sulla tua pelle” (Giunti Editore, 192 pagine, 16 euro) è il libro dell’inchiesta svolta dal giornalista Andrea Tortelli che, in una giornata e lavorando da casa, è riuscito a risalire all’assassino, chattare con lui e dare un nome alla vittima, contribuendo all’indagine dei carabinieri e all’arresto del colpevole.

Carol Maltesi, l’inchiesta di Mow: ‘Ancora online a pagamento 35 scene’

Da un’analisi del magazine MOW emergono nuovi dettagli della vicenda il cui processo penale è in svolgimento con udienze previste per i mesi di maggio e giugno 2023. Secondo quanto pubblicato dalla testata giornalistica del gruppo AM Network, decine di video interpretati dall’attrice hard Charlotte Angie, alias professionale di Carol Maltesi, sono tutt’ora vendita all’interno di un network digitale per adulti a a pagamento sul Web, che distribuisce produzioni estere, principalmente in Est Europa, ma per cui lavorano e hanno lavorato decine di concittadine italiane.

Il magazine MOW dettaglia che sono tutt’ora pubblicate e messe in vendita: 35 scene interpretate dall’attrice hard Charlotte Angie, alias professionale di Carol Maltesi, tra cui è anche possibile leggere la dicitura in inglese: “best selling 2023”.