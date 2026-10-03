Carola Battaglia morta a 18 anni a Roncello: dopo lo schianto l’ipotesi del conducente dell’Audi fuggito

Carola Battaglia

Carola era al volante della Fiat 500, poi lo schianto nella notte

Aveva appena 18 anni. Si chiamava Carola Battaglia, era originaria di Vittoria, nel Ragusano, e viveva a Busnago con la famiglia. Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre era al volante della sua Fiat 500, insieme a un amico di 16 anni. Poco dopo la mezzanotte, lungo via Aldo Moro a Roncello, la loro auto si è scontrata frontalmente con un’Audi che procedeva nella direzione opposta.

Per Carola non c’è stato nulla da fare. La giovane è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Vimercate, ma i medici ne hanno constatato il decesso. Il sedicenne che viaggiava con lei è stato invece trasportato in elisoccorso al Niguarda di Milano, dove si trova in gravissime condizioni, con prognosi riservata.

Ma nelle ore successive all’incidente è emerso un elemento che potrebbe aggiungere un nuovo capitolo alla ricostruzione dello schianto: chi era realmente alla guida dell’Audi?

I testimoni e quella seconda persona vista dopo l’incidente

È questo uno degli aspetti sui quali stanno lavorando i Carabinieri della Compagnia di Vimercate.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, dopo il violentissimo impatto una persona si sarebbe allontanata dall’Audi. Gli stessi testimoni, però, non sarebbero riusciti a stabilire con certezza se si trattasse del conducente oppure di un passeggero.

Il particolare è al vaglio degli investigatori e dovrà essere verificato attraverso tutti gli elementi raccolti sul luogo dell’incidente. Anche per questo la ricostruzione della dinamica non è ancora definitiva.

L’Audi era condotta da un uomo di 40 anni? È una delle domande alle quali gli accertamenti dovranno dare risposta. L’uomo soccorso sul posto è stato trasportato al San Gerardo di Monza e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lo schianto in curva e la corsa disperata dei soccorritori

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Aldo Moro, alla periferia orientale di Roncello. La Fiat 500 guidata da Carola, all’altezza di una curva, è entrata in collisione frontale con l’Audi che proveniva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati tre equipaggi del 118, due automediche, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Le condizioni dei due ragazzi sulla Fiat sono apparse subito disperate. Carola è stata trasferita in codice rosso a Vimercate, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Il sedicenne è stato invece caricato sull’elisoccorso e portato al Niguarda.

Secondo le ultime informazioni, il ragazzo avrebbe mostrato timidi segnali di ripresa, ma le sue condizioni restano estremamente gravi e la prognosi è riservata.

Carola, una ragazza di 18 anni tra Busnago e le radici siciliane

Dietro la tragedia c’è la storia di una ragazza giovanissima. Carola Battaglia, classe 2007, era originaria di Vittoria, in provincia di Ragusa, ma viveva a Busnago.

La sua vita si è spezzata in pochi istanti su quella strada di Roncello, mentre era in auto con un amico. Dopo lo schianto sono arrivati sul posto anche numerosi giovani, amici dei due ragazzi che si trovavano sulla Fiat 500.

Per loro, quella che avrebbe dovuto essere una normale notte tra amici si è trasformata in una tragedia.

I Carabinieri cercano di ricostruire ogni momento

Ora gli investigatori stanno cercando di mettere in ordine ogni tassello. Bisognerà stabilire con precisione come sia avvenuto l’impatto, chi fosse alla guida dell’Audi e chi fosse eventualmente la persona che si sarebbe allontanata dopo lo schianto.

Saranno fondamentali le testimonianze raccolte, gli eventuali filmati delle telecamere presenti nella zona e gli accertamenti sui due veicoli.

Al momento, dunque, non è possibile attribuire responsabilità sulla base delle prime ricostruzioni. L’inchiesta dovrà chiarire la dinamica dell’incidente e soprattutto il ruolo delle persone che si trovavano sull’Audi.