Casal di Principe, accoltellato e ucciso il 17enne Giuseppe Turco per una ragazza contesa, fermato 20enne

Una discussione per questioni sentimentali è sfociata in un omicidio ed una giovane vita spezzata. Il 17enne Giuseppe Turco, originario di Villa Literno, è stato accoltellato a morte nella serata di giovedì 29 giugno a Casal di Principe, in provincia di Caserta.

Casal di Principe, fermato ventenne per il delitto di Giuseppe Turco

Per il giovane non c’è stato nulla da fare mentre le indagini dei carabinieri della stazione locale, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno portato all’immediato fermo di un ventenne.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, il minorenne è stato ferito con numerose coltellate inferte al termine di una lite, nata all’interno di un bar di Piazza Villa, lite verosimilmente originata da motivi sentimentali. Il minorenne, soccorso dagli amici, è deceduto poche ore dopo al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno a causa delle gravi ferite riportate che ne hanno compromesso le funzioni respiratorie.

La lite in un bar di Piazza Villa per questioni sentimentali

Le indagini sull’omicidio di Giuseppe Turco sono partite dall’ascolto dei testimoni da cui è stato possibile ricostruire l’evento, dinamica poi confermata nelle successive ore dal ritrovamento di indumenti sporchi di sangue all’interno dell’abitazione dell’indagato. Il movente dell’omicidio sarebbe legato a una ragazza contesa.

“Quanto è successo ieri sera in piazza Villa, ci lascia sgomenti, un ragazzo di 18 anni che perde la vita per mano di un altro giovane, è una di quelle notizie che non vorremo mai sentire” – ha riferito il sindaco di Casal di Principe Renato Natale. “Noi non possiamo che esprimere la nostra costernazione e la vicinanza alla comunità di Villa Literno a cui apparteneva la vittima e alla sua famiglia”.