Caso di peste bubbonica in Oregon trasmesso da gatto a uomo: tutto quello che c’è da sapere

I funzionari dell’Oregon hanno segnalato un caso di peste bubbonica in un residente che probabilmente ha contratto la malattia da un gatto malato. Al residente infetto e ai suoi stretti contatti sono stati forniti farmaci, dicono i funzionari della sanità pubblica, e si ritiene che le persone nella comunità non siano a rischio. Anche il gatto è stato curato ma non è sopravvissuto.

Residente dell’Oregon ha contratto la peste bubbonica da un gatto che poi è deceduto: è causata dal batterio Yersinia pestis

La peste non è comune, ma non è inaudita nemmeno negli Stati Uniti occidentali, dove ogni anno si verificano una manciata di casi. È diverso dal vaiolo dell’Alaska, una malattia rara scoperta di recente che ha ucciso un uomo in Alaska il mese scorso. Ecco alcune cose da sapere su cos’è la peste, chi è a rischio e come una malattia che un tempo era foriera di morte è diventata una malattia curabile. La peste è una malattia infettiva che può colpire i mammiferi. È causata dal batterio Yersinia pestis, che viene trasportato da roditori e pulci. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, la luce solare e l’essiccazione possono uccidere i batteri della peste sulle superfici.

Gli esseri umani e gli animali domestici sospettati di essere malati di peste vengono generalmente trattati con antibiotici e talvolta con altre misure mediche. I sintomi della peste possono manifestarsi in alcuni modi. La peste bubbonica – quella contratta dal residente dell’Oregon – si verifica quando i batteri della peste entrano nei linfonodi. Può causare febbre, mal di testa, debolezza e linfonodi dolorosi e ingrossati. Di solito accade a causa del morso di una pulce infetta, secondo il CDC.

Sintomi della peste bubbonica

I sintomi della peste setticemica si verificano se i batteri entrano nel flusso sanguigno. Può verificarsi inizialmente o dopo che la peste bubbonica non viene trattata. Questa forma di peste provoca la stessa febbre, brividi e debolezza, così come dolore addominale, shock e talvolta altri sintomi come sanguinamento nella pelle e annerimento delle dita delle mani, dei piedi o del naso. Il CDC afferma che questa forma deriva da morsi di pulci o dalla manipolazione di un animale infetto.

La peste polmonare è la forma più grave della malattia e si verifica quando i batteri entrano nei polmoni. La peste polmonare aggiunge la polmonite in rapido sviluppo all’elenco dei sintomi della peste. È l’unica forma di peste che può trasmettersi da persona a persona inalando goccioline infette. Secondo il CDC, tutte le forme di peste sono curabili con i comuni antibiotici e le persone che cercano un trattamento precoce hanno maggiori possibilità di un recupero completo.

Negli Stati Uniti vengono segnalati 7 casi all’anno

Negli Stati Uniti, secondo il CDC, ogni anno vengono segnalati in media 7 casi di peste umana, e circa l’80% di essi è la forma bubbonica della malattia. La maggior parte di questi casi si sono verificati nelle zone rurali occidentali e sudoccidentali degli Stati Uniti. Un saldatore nell’Oregon centrale lo ha contratto nel 2012 quando ha tirato fuori un roditore dalla bocca del suo gatto che stava soffocando: è sopravvissuto ma ha perso la punta delle mani e dei piedi a causa della malattia. Un adolescente del Colorado ha contratto un caso mortale durante la caccia nel 2015, e le autorità del Colorado hanno confermato almeno due casi l’anno scorso, uno dei quali fatale.