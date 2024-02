Buon San Valentino, frasi d’amore e divertenti da condividere su WhatsApp e social

Il 14 febbraio, San Valentino, è il giorno dedicato agli innamorati. Per alcuni si tratta di una festa meramente commerciale, per altri l’amore non ha bisogna di ricorrenze perché chi ha un importante legame affettivo lo manifesta ogni giorno ad ogni ora… C’è anche chi snobba San Valentino ma non nasconde fastidio e risentimento qualora non arrivi un dolce pensiero.

Festa degli innamorati, frasi da condividere sui social

Meglio evitare amare sorprese e, nel dubbio, meglio rimboccarsi le maniche e stimolare l’ingegno per trovare l’idea giusta per lasciare senza parole il partner. Di seguito 20 frasi da condividere via WhatsApp e social per chi è a corto di ispirazione per augurare buon San Valentino, buona festa degli innamorati, anche in maniera divertente.