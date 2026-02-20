Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Domenico peggiora rapidamente al Monaldi: condizioni critiche tra bollettini drammatici e preghiere

DiRedazione

Pubblicato: 20 Feb, 2026 - ore: 21:35 #cuore, #Domenico, #Monaldi
Il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico

Perché il caso Domenico scuote l’Italia? Cosa è accaduto al Monaldi

Le condizioni sono in “ulteriore, progressivo e rapido peggioramento”. Le parole del bollettino dell’Ospedale Monaldi sono fredde, cliniche, definitive. Dietro quella formula medica c’è la fine di una battaglia durata due mesi. Domenico, due anni e mezzo, non ha più chance terapeutiche.

Il piccolo era stato sottoposto a un trapianto di cuore il 23 dicembre. Ma quell’organo, partito da Bolzano per arrivare a Napoli, si era danneggiato irrimediabilmente durante il trasporto. Ghiaccio secco al posto di quello tradizionale, un contenitore isotermico di vecchia generazione privo di sensori di temperatura, la mancata formazione sull’utilizzo dei moderni box tecnologici di cui l’ospedale dispone. Una sequenza di errori che la Procura di Napoli sta ricostruendo punto per punto.

Sei gli indagati tra medici e infermieri del Monaldi. Non si esclude l’iscrizione di sanitari di Bolzano. La parola chiave è responsabilità. Ma per Domenico il tempo si è fermato.

Perché si è scelto di interrompere le cure attive? La decisione condivisa

Oggi la madre, Patrizia, ha concordato con i medici il passaggio alla terapia palliativa. Nessun accanimento terapeutico. Solo cure salvavita strettamente necessarie e una progressiva de-escalation degli interventi ormai inutili.

La riunione si è svolta nell’ambito della pianificazione condivisa delle cure: presenti i medici del Monaldi, il legale della famiglia e il consulente medico-legale Luca Scognamiglio. L’obiettivo è garantire al bambino un fine vita dignitoso, senza sofferenze.

Domenico resterà collegato all’Ecmo, il macchinario per la circolazione extracorporea che lo ha tenuto in vita dopo il trapianto fallito. Staccarlo ora equivarrebbe a una scelta attiva di interruzione. Non sarà fatto. “Non soffre assolutamente”, ha spiegato il cardiologo Antonio Corcione, ma i parametri clinici restano critici.

Cosa non ha funzionato nel trasporto del cuore? Gli errori sotto inchiesta

Il viaggio dell’organo è il nodo centrale dell’inchiesta. Il cuore, preparato a Bolzano, avrebbe subito un danno da congelamento a causa dell’utilizzo di ghiaccio secco. Inoltre, sarebbe stato impiegato un contenitore isotermico obsoleto, senza sistemi di allarme per monitorare la temperatura interna.

Una scelta che, secondo quanto emerge, sarebbe stata dettata dalla mancata formazione del personale sui nuovi dispositivi tecnologici disponibili. Una concatenazione di superficialità, omissioni o sottovalutazioni che ora pesano come macigni.

Nel frattempo, l’ultimo cuore compatibile individuato per Domenico è stato assegnato a un altro bambino e impiantato con successo all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Una famiglia che ritrova il sorriso, mentre un’altra si prepara all’addio.

Il dolore di una madre e l’abbraccio di Napoli

Patrizia regge sulle spalle una vicenda devastante. Sta preparando i due figli più grandi al distacco. Intorno a lei si è stretta la comunità di Nola. Il cardinale Domenico Battaglia non ha smesso di farle sentire la sua vicinanza, al telefono e di persona.

In queste ore non c’è rabbia pubblica, ma un silenzio pesante, quasi irreale. Dopo i giorni della lotta, arrivano quelli del raccoglimento.

Il caso Domenico non è solo una tragedia sanitaria. È una ferita istituzionale. È la domanda che rimbalza tra corsie e procure: come è stato possibile?

Mentre la magistratura indaga e le perizie tecniche analizzeranno ogni passaggio, in una stanza del Monaldi un bambino dorme accanto alla madre. Forse sogna. Non soffre, assicurano i medici.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Tenerife choc, uccide il figlio di 10 anni col machete e ferisce gravemente la moglie: colpito a morte dalla polizia

Feb 20, 2026 Redazione
Attualità

Rogo al Constellation di Crans-Montana: ‘Uscite sbarrate, visto Jessica Moretti fuggire’

Feb 20, 2026 Redazione
Attualità

Indossa le cuffie, 17enne travolto dal treno mentre lavorava nei campi a Castelvetrano

Feb 20, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Tenerife choc, uccide il figlio di 10 anni col machete e ferisce gravemente la moglie: colpito a morte dalla polizia

Sport

Short track, bronzo per la staffetta maschile con Sighel: Fontana quinta nei 1500 e non chiude al 2030

Attualità

Rogo al Constellation di Crans-Montana: ‘Uscite sbarrate, visto Jessica Moretti fuggire’

Attualità

Domenico peggiora rapidamente al Monaldi: condizioni critiche tra bollettini drammatici e preghiere

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.