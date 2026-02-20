Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Indossa le cuffie, 17enne travolto dal treno mentre lavorava nei campi a Castelvetrano

DiRedazione

Pubblicato: 20 Feb, 2026 - ore: 19:43 #Castelvetrano, #cuffie, #incidente, #treno
Tragedia a Campobello di Mazara, 17enne travolto dal trenoTragedia a Campobello di Mazara, 17enne travolto dal treno

Il dramma in contrada San Nicola: il ragazzo travolto dal treno

Un pomeriggio come tanti si è trasformato in tragedia a Castelvetrano. Un ragazzo di 17 anni, di origine tunisina e residente a Campobello di Mazara, S.J., è stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano mentre stava lavorando nei campi della contrada San Nicola.

Secondo quanto ricostruito dalla Polfer di Marsala e Trapani, il giovane stava ripulendo il terreno dai rami della potatura in un punto vicinissimo ai binari. Indossava cuffie acustiche con la musica ad alto volume, che probabilmente gli hanno impedito di percepire l’arrivo del convoglio in direzione Castelvetrano. Il macchinista, pur suonando le trombe e tentando una frenata disperata, non è riuscito a evitarlo. L’impatto, al capo, è stato fatale.

La dinamica e le prime ipotesi

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino all’altezza del km 125 della rete ferroviaria. Inizialmente si era ipotizzato un possibile suicidio, ma le prime ricostruzioni degli investigatori hanno chiarito che si tratta di una tragica fatalità legata alla vicinanza ai binari e all’uso delle cuffie.

Il treno era partito da Castelvetrano ed era prossimo alla stazione di Mazara del Vallo. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per diverse ore per consentire i rilievi tecnici della Polizia Ferroviaria e della Polizia Scientifica, mentre la Procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.

Chi era il ragazzo e il contesto familiare

Il diciassettenne viveva con i genitori a Campobello di Mazara e, secondo quanto riferito dai vicini, era un ragazzo tranquillo che aiutava la famiglia nei lavori agricoli. Quel giorno si trovava nei campi, vicino ai binari, come faceva spesso.

La comunità locale è sotto shock: amici e vicini raccontano di un giovane diligente e rispettoso, che non avrebbe mai immaginato un simile destino. La tragedia colpisce anche il mondo ferroviario, dove la sicurezza lungo i tratti extraurbani continua a essere una sfida critica.

Indagini e prospettive

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Marsala, con il supporto dei colleghi di Trapani, hanno effettuato i rilievi sul posto. L’autopsia chiarirà ulteriormente le cause della morte, ma al momento l’ipotesi predominante resta quella di un incidente legato alla distrazione e alla scarsa percezione dei suoni del treno a causa delle cuffie.

La Procura di Marsala coordina le indagini e valuterà eventuali responsabilità sulla sicurezza della linea e dei lavori agricoli in prossimità dei binari. La tragedia ha fatto riflettere anche sulla necessità di campagne di prevenzione rivolte ai più giovani, affinché siano consapevoli dei rischi legati alla vicinanza dei convogli.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Trieste saluta Claudio Sterpin: folla ai funerali, il fratello di Liliana Resinovich su Visintin assente: ‘Ha fatto bene’

Feb 20, 2026 Redazione
Attualità

Vasto, bimbo morto per ingestione di cocaina: da sospetta morte in culla a inchiesta per omicidio colposo

Feb 20, 2026 Redazione
Attualità

‘Non può salire’, cane abbandonato all’aeroporto di Las Vegas: arrestata la proprietaria, il cucciolo ora cerca casa

Feb 20, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Indossa le cuffie, 17enne travolto dal treno mentre lavorava nei campi a Castelvetrano

Attualità

Trieste saluta Claudio Sterpin: folla ai funerali, il fratello di Liliana Resinovich su Visintin assente: ‘Ha fatto bene’

Sport

Serie C Girone C: Trapani verso l’esclusione? terremoto annunciato, classifica stravolta in testa

Gossip e TV

Morgan non salirà sul palco con Chiello a Sanremo 2026: ‘Resto dietro le quinte’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.