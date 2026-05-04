Aereo da Venezia sfiora la tragedia: colpisce camion in autostrada durante l’atterraggio, il video choc

Il momento in cui il volo della United Airlines impatta con il carello con il camion

Il volo United Airlines da Venezia urta palo e tir a Newark: 231 persone a bordo

Un Boeing 767 della United Airlines proveniente da Venezia ha sfiorato una tragedia durante l’atterraggio negli Stati Uniti. Il velivolo ha colpito un palo della luce e un camion in corsa sull’autostrada del New Jersey mentre si trovava in fase di avvicinamento all’aeroporto di Newark. Un episodio impressionante, documentato da un video che sta facendo il giro del web.

Il momento choc: l’impatto ripreso in diretta

Le immagini, registrate dalla telecamera a bordo del camion, mostrano l’attimo esatto dell’impatto.

Nel video si vede il velivolo passare a bassissima quota sopra la carreggiata della New Jersey Turnpike, fino a quando una parte del carrello di atterraggio colpisce il mezzo pesante.

Un dettaglio impressionante emerge dall’analisi delle immagini: uno pneumatico avrebbe sfondato il parabrezza del camion, arrivando a pochi centimetri dal conducente.

Una scena che ha lasciato senza parole anche gli esperti.

La dinamica: cosa è successo davvero

Secondo la ricostruzione della Federal Aviation Administration, l’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 ora locale.

Il volo UA169, partito da Venezia, stava effettuando l’atterraggio verso la pista dell’Aeroporto Internazionale Newark Liberty.

Durante la fase finale, l’aereo ha urtato:

un palo della luce

un camion in transito

indirettamente anche un’auto coinvolta nel crollo del palo

Un episodio rarissimo.

Gli investigatori ritengono che il contatto sia avvenuto con il carrello e la parte inferiore del velivolo.

A bordo 231 persone: nessun ferito tra passeggeri ed equipaggio

A bordo del Boeing 767 c’erano 221 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio.

Nonostante l’impatto, l’aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza e ha raggiunto il gate senza ulteriori problemi.

Un dato fondamentale: nessuno a bordo è rimasto ferito.

Il camion colpito: ferito il conducente

Decisamente più critica la situazione a terra.

Il camion, appartenente a una società di panificazione, è stato colpito violentemente. Il conducente, identificato come Warren Boardley, ha riportato ferite da schegge di vetro.

È stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.

Un dettaglio rilevante: il mezzo stava per uscire dall’autostrada quando è stato colpito.

Le indagini: come è possibile un errore simile?

L’incidente ha aperto interrogativi pesanti.

Gli investigatori stanno cercando di capire:

perché l’aereo volasse così basso

se le condizioni meteo abbiano influito

se ci siano stati errori umani o tecnici

È proprio questo il punto centrale: un velivolo in fase di atterraggio non dovrebbe trovarsi così vicino alla carreggiata.

La reazione dei passeggeri e l’impatto mediatico

Il video ha rapidamente fatto il giro del web, generando preoccupazione tra i viaggiatori.

Molti passeggeri arrivati a Newark hanno parlato di immagini “inquietanti” e “impressionanti”.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei voli, soprattutto nelle fasi più delicate come decollo e atterraggio.

Non è un incidente qualsiasi

Non è il primo episodio che coinvolge aerei in fase di atterraggio, ma questo caso presenta un elemento unico: l’impatto diretto con un veicolo in movimento su un’autostrada.

Un dettaglio che cambia completamente la percezione del rischio.

Un volo partito da Venezia, una manovra apparentemente routine e poi un contatto che poteva avere conseguenze ben più gravi.

La domanda resta aperta: quanto si è andati vicini a una tragedia?