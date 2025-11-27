Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Caso Poggi, l’ex legale di Sempio esplode sull’indiscrezione sul DNA: ‘Atto di terrorismo’

DiRedazione

Pubblicato: 27 Nov, 2025 - ore: 23:59
Massimo LovatiMassimo Lovati

L’ex avvocato Lovati attacca: “Notizia falsa, sarebbe uno scandalo”

Massimo Lovati, l’ex difensore di Andrea Sempio, non usa giri di parole.

Di fronte alle indiscrezioni secondo cui il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi coinciderebbe con la linea paterna dell’indagato, l’avvocato definisce l’ipotesi “inaudita, impugnabile e destabilizzante”.

Secondo Lovati, una fuga di notizie del genere metterebbe a rischio l’intera perizia della genetista Denise Albani, compromettendo sia il lavoro del perito sia quello del giudice:

“Chi ha diffuso queste informazioni ha compiuto un atto di terrorismo psicologico verso l’indagato”.

Il DNA sulle unghie: l’ultimo tassello dell’accusa

La Procura di Pavia presenta un quadro che ritiene robusto:

  • il DNA sotto le unghie di Chiara,
  • l’impronta 33 che corrisponderebbe al palmo destro di Sempio,
  • le telefonate “anomale” nei giorni precedenti l’omicidio,
  • il famoso scontrino del parcheggio di Vigevano, ritenuto sospetto.

È la seconda indagine su Sempio in otto anni, dopo la riapertura del caso e l’ipotesi di una possibile corruzione processuale che coinvolgerebbe un ex magistrato.

Sempio: “È come essere ai domiciliari”

Il 37enne vive ormai isolato, travolto dall’eco mediatica del caso:

“Sono tornato nella cameretta di quando ero ragazzo. Non posso fare nulla, non ho una vita”.

Ribadisce di essere innocente e di non aver mai nascosto nulla ai magistrati.

H2 – Le telefonate a casa Poggi: il nodo più controverso

L’accusa sostiene che Sempio sapesse benissimo che Marco Poggi, suo amico e fratello di Chiara, non fosse in casa. Tre telefonate in due giorni – 7 e 8 agosto 2007 – sarebbero la prova di un interesse anomalo.

La difesa ribatte che Sempio era convinto che Marco non gli avesse indicato una data precisa per la partenza.

Lo scontrino del parcheggio: alibi o costruzione?

Lo scontrino di Vigevano, consegnato un anno dopo i fatti, rimane uno degli elementi più discussi: un possibile alibi precostituito, secondo la Procura.

La difesa continua a definirlo un dettaglio privo di valore probatorio certo.

Verso il 18 dicembre: incidente probatorio decisivo

Il gip Daniela Garlaschelli ha fissato una nuova convocazione per l’incidente probatorio.
La Procura, convinta di avere in mano prove sufficienti, mira a chiedere il processo già nella prossima primavera.

Il caso Poggi è di nuovo al punto di massima tensione, tra polemiche, fughe di notizie e un’indagine che non smette mai di evolvere.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

‘C’è un tizio nella tromba delle scale’: l’ultimo messaggio di Stefanie Pieper, scomparsa e dettagli allarmanti

Nov 27, 2025 Redazione
Attualità

Caracas, l’Ambasciatore incontra Alberto Trentini: ‘Umore migliore’, cresce la pressione sul governo

Nov 27, 2025 Redazione
Attualità

Palmoli, parlano i genitori: «Non siamo estremisti del bosco», spunta il precedente di Avellino

Nov 27, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Caso Poggi, l’ex legale di Sempio esplode sull’indiscrezione sul DNA: ‘Atto di terrorismo’

Attualità

‘C’è un tizio nella tromba delle scale’: l’ultimo messaggio di Stefanie Pieper, scomparsa e dettagli allarmanti

Gossip e TV

Striscia La Notizia rilancia in prime time, Rai contrattacca: è guerra totale negli ascolti

Gossip e TV

«L’ultima telefonata», Shammah racconta gli ultimi minuti con Ornella Vanoni: «Lo sentiva»

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.