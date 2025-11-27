‘C’è un tizio nella tromba delle scale’: l’ultimo messaggio di Stefanie Pieper, scomparsa e dettagli allarmanti

L'influencer Stefanie Pieper

La scomparsa improvvisa dell’influencer e l’allarme del fotografo

L’ansia del fotografo con cui Stefanie Pieper, influencer di 32 anni, avrebbe dovuto lavorare lunedì mattina, 24 novembre, è stata il primo campanello d’allarme. L’influencer non si è presentata al servizio fotografico e il professionista ha deciso di recarsi a casa sua, nella città austriaca di Graz, per sincerarsi delle sue condizioni ma non l’ha trovata ma ha notato delle tracce di sangue. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Kurier , anche il cane di Pieper è stato trovato da solo nel suo appartamento, mentre il suo telefono era spento.

Il dettaglio inquietante degli ultimi messaggi

Preoccupato per la sicurezza della giovane, il fotografo ha allertato immediatamente le autorità. La polizia, intervenuta sul posto, ha trovato il telefono di Stefanie abbandonato in un cespuglio vicino all’abitazione. Indagando sulle circostanze della scomparsa, gli agenti hanno recuperato messaggi inquietanti inviati dall’influencer a un’amica: “C’è un tizio nella tromba delle scale”, scriveva, descrivendo la persona con un aspetto “tenebroso”. L’ultimo avvistamento della ragazza risale alle 7 del mattino del 23 novembre. Da quel momento, ogni contatto con i suoi cari si è interrotto, lasciando aperto il dubbio se Stefanie sia ancora viva.

La fuga del fidanzato e l’auto in fiamme

Le indagini hanno presto portato a Peter M., arrestato in Slovenia mentre tentava di attraversare il confine. La Volkswagen Golf rossa del fidanzato è stata ritrovata bruciata vicino al Mond Casino di Šentilj, a pochi chilometri dal confine austriaco. L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sull’auto in fiamme. Attualmente in custodia cautelare, Peter M. dovrebbe comparire mercoledì per l’udienza di estradizione. La polizia ha inoltre segnalato che altri due uomini sono sotto indagine, sebbene non si sappia se siano in custodia.

Le ricerche e i sospetti della polizia

Le ricerche continuano senza sosta, con l’impiego di unità cinofile e sopralluoghi approfonditi, inclusi scavi nel giardino della nonna di Peter. Le autorità non escludono un crimine violento. Stefanie Pieper è descritta come alta circa 1,75 m, snella, con capelli biondo scuro lunghi fino alle spalle, e un tatuaggio con il nome della madre, Csilla, sull’avambraccio sinistro. I vicini hanno riferito di aver udito forti rumori provenire dall’appartamento la domenica precedente alla scomparsa, dettaglio che alimenta i sospetti sulla gravità della situazione.

L’appello della madre e la paura del peggio

Csilla Legenstein, madre di Stefanie, ha lanciato un appello pubblico disperato: “Mia figlia è scomparsa da domenica mattina. Qualsiasi informazione utile sarà ricompensata economicamente. Per favore, aiutami a trovare mia figlia.” La comunità locale e i social media hanno rilanciato la richiesta, mentre la polizia prepara tutte le ipotesi, inclusa quella di un’aggressione violenta, per ritrovare la giovane in sicurezza.