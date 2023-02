Castelbelforte, agguato a colpi di forbice alla 13enne compagna di classe: ‘Cresciute insieme’

Con una scusa l’hanno attirata ai giardini pubblici di via Roncolevà, a Castelbelforte (provincia di Mantova), l’hanno bloccata e poi aggredita brutalmente nel pomeriggio di sabato 25 febbraio. La vittima del gravissimo episodio di violenza è una ragazzina di tredici anni finita nella trappola di due compagne di scuola.

Castelbelforte, le due coetanee hanno attirato la compagna di classe ai giardini pubblici e l’hanno aggredita

Una delle due adolescenti l’ha tenuta ferma mentre l’altra l’ha colpita con un paio da forbici da sarta sulla testa prima di sferrare una serie di pugni al volto. Le urla della ragazza hanno richiamato l’attenzione di una donna che abita vicino al parco che ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia mentre la studentessa è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Borgo Trento a Verona in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Una missione punitiva che ha lasciato sconcertati i residenti del piccolo comune in provincia di Mantova. Ancora non è chiaro il movente dell’agguato ma le due coetanee potrebbero aver agito per questioni inerenti all’ambito scolastico o per questioni di gelosia. Secondo i primi riscontri non sembra che le ragazzine siano legate a rivalità tra baby gang o ad atti di bullismo. Di sicuro si tratta di un episodio allarmante e preoccupante considerando la giovane età delle studentesse della terza classe di una scuola media di Castelbelforte.

La 13enne non è in pericolo di vita, le due amiche si sono consegnate ai carabinieri

Sembra tra l’altro che le ragazze coinvolte si conoscessero da tempo. Dopo aver aggredito la compagna di classe le due adolescenti hanno raccontato ai genitori che si apprestavano ad accompagnarle alla caserma dei carabinieri quando sono giunti gli Uomini dell’Arma che indagano sullo sconcertante episodio. Non sono imputabili perché minori di anni 14. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

“Sono ragazzine di terza media, tutte e tre della stessa classe, cresciute insieme. É inaudito” – ha riferito Massimiliano Gazzani, il sindaco di Castelbelforte. “La vittima è una ragazzina studiosa, molto riservata, una brava ragazza”. Da lunedì, su richiesta della responsabile didattica, ci sarà uno psicologo nella classe frequentata dalle giovani coinvolti nell’aggressione.