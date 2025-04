Pasqua di paura a Castelvetrano, bimbo di 6 anni cade in una cisterna profonda 5 metri: salvato

La cisterna dove è caduto il bambino di 6 anni

Momenti di terrore per la nonna del piccolo

Tragedia sfiorata nel giorno di Pasqua intorno all’ora di pranzo. Un bambino di 6 anni è mezzo é caduto accidentalmente in una cisterna vuota nell’edificio dove abita la nonna, a Castelvetrano, in provincia di Trapani, in via Garibaldi.

Il bambino ha spostato la copertura della botola della cisterna ed è caduto

Il piccolo ha spostato la copertura precaria della cisterna, profonda circa 5 metri, ed è caduto mentre la nonna si era allontanata un attimo per recuperare un oggetto.

Immediatamente è scattato l’allarme. I vigili del fuoco di Castelvetrano si sono calati nella cisterna si sono calati utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e hanno messo in salvo il bambino, che sta bene. É intervenuto anche il 118 con il piccolo che è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale per ulteriori accertamenti.