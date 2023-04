Catania, spara in strada e si barrica in casa: ‘Vogliono avvelenarmi’, terrore a Librino

Un sabato santo da incubo a Librino, popoloso quartiere nella zona sud ovest di Catania, dove un uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco in strada senza colpire nessuno. Concetto Trippa ha tenuto in scacco i residenti nel pomeriggio dell’8 aprile.

Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine con il personale delle Volanti e della Squadra Mobile di Catania che una volta raggiunto Viale San Teodoro, al civico 3, hanno iniziato una mediazione con il 33enne con precedenti penali (per spaccio di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia) che, nel frattempo, ha anche pubblicato un video sui social in cui asseriva che volevano ucciderlo con del veleno per topi nel cibo e parlava in stretto dialetto siciliano e girava per casa a torso nudo.

A supporto sono arrivati anche dei negoziatori da Catania che hanno cercato di dissuadere l’uomo da qualsiasi gesto eclatante. Un poliziotto mediatore psicologo è riuscito a convincere Concetto Trippa a consegnarsi. Nell’abitazione di Viale San Teodoro, nel quartiere Librino di Catania, è stata trovata e sequestrata la pistola con la quale ha esploso i colpi in strada.

Durante le trattative ha chiesto di parlare con la moglie. Alcuni parenti hanno riferito che l’uomo si sarebbe barricato in caso perché la madre aveva chiamato la polizia per portarlo in un comunità. “Fa uso di droghe e, oggi, ha chiamato la madre dicendo che si sentiva male, che aveva un veleno nel sangue”. Trippa è padre di tre figli con il quarto in arrivo.